金門獲中央補助7千多萬完成原水管線 再現友善生態環境

金門遭逢50年來最嚴重的一次旱災，109年與110年的累積降雨量僅分別476.5與472公釐，金門縣自來水廠爭取經濟部水利署經費補助，歷經1年多的施工，完成田浦水庫至太湖淨水場間總長約6.1公里的原水輸送幹線埋設，並實施通水測試，每日可至少調度約4000至8000噸原水餘裕量至太湖水庫，除強化湖庫原水聯合調度能力，也讓逐漸乾涸的太湖恢復水情和美麗湖面風光。

自來水廠表示，楊鎮浯縣長非常重視地區用水供需問題，責成自來水廠向中央積極爭取經費補助，獲得水利署核定「金東地區湖庫導水管改善工程」，斥資新臺幣7仟餘萬元，自109年12月開工，埋設田浦水庫至太湖淨水場間的原水輸水管，路徑經埔華路、大地與新前墩產業道路、環島東路、三多路等，新建400mm口徑的輸水幹管，增援舊有250mm口徑管線的送水運量，在緊急狀況下，新幹管也能轉供原水聯合調度使用，以穩定全島供水及平衡各湖庫的蓄水量。

水廠也補充，依中央氣象局資料顯示，109年與110年的累積降雨量不足平均值1100公釐的一半，也創下50幾年來自有觀測紀錄的歷史新低，各地湖庫與農塘乾涸，雖然民生用水有大陸引水支援，暫無限水之虞，但旱象嚴重影響農業灌溉及臨水生態棲地環境。

據了解，這幾年為保有自有水源供給及備援能力，陸續將部分大陸原水轉送湖庫貯蓄，包含榮湖、金沙、蘭湖、瓊林、山西及田浦等水庫等；此次完工的導水管工程，可再將引進的大陸原水，直接調度至太湖等水庫蓄存，讓金沙、金湖地區湖庫原水藉由管線串聯，達到聯合運用。

自來水廠表示，自110年12月輸水幹管完成後，每日轉送約6000噸原水至太湖水庫，除有效利用湖庫容積蓄存更多水源，對倚賴鄰水環境棲息的水獺、鳥類及魚類等生態物種更是一大福音。