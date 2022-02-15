快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

爆笑京劇「春草闖堂」 19日屏東藝術館登場

中央社 / 屏東縣15日電

被國家文藝獎得主王安祈譽為「此生必看」的京喜劇「春草闖堂」，19日下午2時30分將在屏東藝術館演出，這也是國光劇團首次進軍屏東。

國光劇團藝術總監王安祈透過新聞稿表示，「春草闖堂」是京劇中少見的「丑角、花旦變主角」戲碼，整齣情節曲折緊張、層層堆疊，加上男女主角間機趣橫生的互動，如果一生只有一次機會看喜劇，一定要選擇「春草闖堂」。

王安祈表示，「春草闖堂」來自傳統的莆仙戲，為近50年來京劇少見的傑出喜劇作品。劇情描述一個聰明機伶的小丫鬟「春草」舌辯油條知府、騙倒相國老爺，瞞天過海弄假成真，促成小姐美好姻緣的趣事。

王安祈說，表演上，身段豐富多變，其中「行路」一折更是精彩絕倫，沒有真轎上場，由「胡知府」、「春草」與4名轎夫相互搭配，呈現坐轎時路經上下坡的顛簸難行。

屏東縣文化處表示，台灣京崑新美學品牌國光劇團首次進軍屏東，「春草闖堂」由實力派青年演員林庭瑜、陳元鴻擔綱，喜愛傳統戲曲的民眾，務必把握機會購票入場。

文化處指出，國光劇團「春草闖堂」演出前半小時安排導聆活動，持票民眾可以提前入場參加，購票請上OPENTIX兩廳院文化生活，屏東縣民享8折優惠，持屏東藝遊卡會員可享75折優惠。

文化處表示，為推廣傳統戲曲文化，屏東藝術館陸續有明華園總團、秀琴歌劇團及台灣豫劇團等國內重量級表演團隊演出。活動詳情請至屏東縣文化處官方網站或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。

屏東縣 京劇 藝術館

延伸閱讀

屏東縣新春廠商現場徵才 上千職缺2/19等您來

京劇少見喜劇呈現 國光劇團屏東藝術館首演春草闖堂

打造屏東孩子記憶聯絡簿 學童：像雜誌還能認識在地

屏東學童獨享開學禮物 潘孟安送上美感聯絡簿

相關新聞

高雄楠梓慈愛社區將都更 民辦都更工作站今揭牌

高雄楠梓慈愛社區，為7棟4層樓公寓，屋齡逾50年，因公設長期缺乏維護，建物老舊、斑駁；為協助社區加速重建，由里長作為發起...

金門元宵燈節今晚登場 巨大呆萌水獺超卡哇伊

今天就是一年一度的元宵節！金門縣政府將於今天晚間18:30在金城鎮莒光公園點亮登場，今年的元宵燈節規模更勝以往，在正式點...

影／漁民拿海廢垃圾換農特產 屏東護海洋新點子今起跑

為減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境，屏東縣環保局創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁民以回收海上作業產生的廢棄物，兌換屏東...

金門獲中央補助7千多萬完成原水管線 再現友善生態環境

金門遭逢50年來最嚴重的一次旱災，109年與110年的累積降雨量僅分別476.5與472公釐，金門縣自來水廠爭取經濟部水...

屏東縣新春廠商現場徵才 上千職缺2/19等您來

每年農曆年後是求、轉職潮高峰，屏東縣政府為協助本縣廠商能夠找到好人才，讓失業或轉職者能夠找到好工作，將於2月19日上午9...

另類「電影選修課」前進偏鄉 提升學童影像閱讀力

台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，2022年場次今天啟程，偏鄉「電影選修課」扎根國小影像教育，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。