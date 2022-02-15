屏東縣新春廠商現場徵才 上千職缺2/19等您來

每年農曆年後是求、轉職潮高峰，屏東縣政府為協助本縣廠商能夠找到好人才，讓失業或轉職者能夠找到好工作，將於2月19日上午9時半至12時半於屏東市職人町舉辦「就業在屏東─新春現場徵才活動」，釋出1177個工作機會，平均工資3萬2200元，最高可達5萬5000元，有意在年後上工或轉換跑道民眾可前往應徵。

這次徵才活動邀請40家以上知名企業參與，包括巧新科技、明揚國際、台灣矢崎、溢泰實業、強匠冷凍、元晶太陽能、如記食品等具規模之公司等，徵才職務內容包含工程師、技術員、作業員、進出口及業務行銷專員、職業安全衛生管理師、餐飲服務人員等各類職缺。

勞動暨青年發展處表示，另為延續屏東挺青年政策，鼓勵青年移居本縣或返鄉就業，縣府推動「青年穩定就業獎助計畫」，年滿15歲至44歲以下之青年符合申請資格，穩定就業滿1年，最高可獲得6萬元穩定就業獎助金。可電洽(08-7663155)勞動暨青年發展處青年事務科，或至屏東縣青年學院FB及屏東縣青年創業服務網查詢。

為落實防疫，入口處設體溫檢測站量測體溫，提醒參與民眾全程配戴口罩，做好自我防疫；活動時仍為居家檢疫、居家隔離身分、自主健康管理者及身體出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，建請在家中自我健康管理，無法參加者若對對職缺有興趣，可於活動後3日內將履歷資料郵寄至勞動暨青年發展處(屏東市自由路527號南棟3樓，信封上備註:2/19現場徵才活動)，將協助將履歷資料代送至求才廠商處。