另類「電影選修課」前進偏鄉 提升學童影像閱讀力

台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，2022年場次今天啟程，偏鄉「電影選修課」扎根國小影像教育，將觸角深入偏鄉與非山非市的學校，同時更走入高雄市區國小校園。課程內容是由高市電影館選映優質片單，規畫適合小朋友學習的主題，學校挑選適合主題與內容，適齡教學，電影館邀優良業師介紹影像知識內容，增加學童的影像閱讀能力。

電影選修課2022年前進25所國小，包括：極偏學校桃源區興中國小；3所特偏學校內門區溝坪國小、六龜區龍興國小、茂林區茂林國小；4所偏遠學校美濃區廣興國小、永安區維新國小、旗山區嶺口國小、田寮區新興國小；5所非山非市學校阿蓮區阿蓮國小、燕巢區橫山國小、路竹區一甲國小、彌陀區彌陀國小、湖內區明宗國小等。

高雄市電影館表示， 偏鄉「電影選修課」扎根國小影像教育，電影館爭取與企業合作、帶入公部門資源，2021與2022年帶來50梯次、100場次的影像課程，呈現不同於好萊塢的影像感動，讓影像教育生根，遍地開花。影片類型涵蓋「手足與家庭」、「生命教育」、「朋友情誼」、「親子關係」、「電影故事與動畫」、「台灣文化認同」、「幸福童年」、「自我認同」8個單元。

那瑪夏區民權國小教師群反映，學生對於動畫的製作產生強烈的興趣，在觀賞完後還會一直私下討論，而主題設計也符合國小年齡，看完後不會一頭霧水，在講師的引導下，能說出自身的觀感。雖然都是短片，但是能探討的議題卻非常多元，能讓小孩了解一部動畫的產生，背後是需要付出多少的心血及努力。