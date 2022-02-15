快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

另類「電影選修課」前進偏鄉 提升學童影像閱讀力

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，深入偏鄉扎根影像教育。圖／高雄市電影館提供
台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，深入偏鄉扎根影像教育。圖／高雄市電影館提供

台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，2022年場次今天啟程，偏鄉「電影選修課」扎根國小影像教育，將觸角深入偏鄉與非山非市的學校，同時更走入高雄市區國小校園。課程內容是由高市電影館選映優質片單，規畫適合小朋友學習的主題，學校挑選適合主題與內容，適齡教學，電影館邀優良業師介紹影像知識內容，增加學童的影像閱讀能力。

電影選修課2022年前進25所國小，包括：極偏學校桃源區興中國小；3所特偏學校內門區溝坪國小、六龜區龍興國小、茂林區茂林國小；4所偏遠學校美濃區廣興國小、永安區維新國小、旗山區嶺口國小、田寮區新興國小；5所非山非市學校阿蓮區阿蓮國小、燕巢區橫山國小、路竹區一甲國小、彌陀區彌陀國小、湖內區明宗國小等。

高雄市電影館表示， 偏鄉「電影選修課」扎根國小影像教育，電影館爭取與企業合作、帶入公部門資源，2021與2022年帶來50梯次、100場次的影像課程，呈現不同於好萊塢的影像感動，讓影像教育生根，遍地開花。影片類型涵蓋「手足與家庭」、「生命教育」、「朋友情誼」、「親子關係」、「電影故事與動畫」、「台灣文化認同」、「幸福童年」、「自我認同」8個單元。

那瑪夏區民權國小教師群反映，學生對於動畫的製作產生強烈的興趣，在觀賞完後還會一直私下討論，而主題設計也符合國小年齡，看完後不會一頭霧水，在講師的引導下，能說出自身的觀感。雖然都是短片，但是能探討的議題卻非常多元，能讓小孩了解一部動畫的產生，背後是需要付出多少的心血及努力。

台灣福興文教基表示，影像已經是這世代主流的溝通方式，基金會支持高雄市電影館邁向第四年，今年希望透過偏鄉「電影選修課」，將影像教育向下扎根，邀請孩童觀察影像細節，並理解鏡頭呈現的原因，提升孩童對於世界的感受力和理解力。

台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，深入偏鄉扎根影像教育。圖／高雄市電影館提供
台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，深入偏鄉扎根影像教育。圖／高雄市電影館提供
台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，啟發孩子對對影像的興趣。圖／高雄市電影館提供
台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，啟發孩子對對影像的興趣。圖／高雄市電影館提供
台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，深入偏鄉扎根影像教育。圖／高雄市電影館提供
台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，深入偏鄉扎根影像教育。圖／高雄市電影館提供

電影 偏鄉 高雄市

延伸閱讀

去年8月小英總統專機探視林崑海 當時就傳「情況惡化」

哥吉拉、福音戰士、超人力霸王、假面騎士 將攻日本英雄宇宙

米哈遊宣布啟用「HoYoverse」品牌 擴展元宇宙市場

高市展出百萬市民誕生史料 重現升格重要時刻

相關新聞

高雄楠梓慈愛社區將都更 民辦都更工作站今揭牌

高雄楠梓慈愛社區，為7棟4層樓公寓，屋齡逾50年，因公設長期缺乏維護，建物老舊、斑駁；為協助社區加速重建，由里長作為發起...

金門元宵燈節今晚登場 巨大呆萌水獺超卡哇伊

今天就是一年一度的元宵節！金門縣政府將於今天晚間18:30在金城鎮莒光公園點亮登場，今年的元宵燈節規模更勝以往，在正式點...

影／漁民拿海廢垃圾換農特產 屏東護海洋新點子今起跑

為減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境，屏東縣環保局創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁民以回收海上作業產生的廢棄物，兌換屏東...

金門獲中央補助7千多萬完成原水管線 再現友善生態環境

金門遭逢50年來最嚴重的一次旱災，109年與110年的累積降雨量僅分別476.5與472公釐，金門縣自來水廠爭取經濟部水...

屏東縣新春廠商現場徵才 上千職缺2/19等您來

每年農曆年後是求、轉職潮高峰，屏東縣政府為協助本縣廠商能夠找到好人才，讓失業或轉職者能夠找到好工作，將於2月19日上午9...

另類「電影選修課」前進偏鄉 提升學童影像閱讀力

台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，2022年場次今天啟程，偏鄉「電影選修課」扎根國小影像教育，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。