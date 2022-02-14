台灣燈會中央主燈「鳳彩飛舞」彩排 陳其邁：我高雄我驕傲

台灣燈會中央主燈「鳳彩飛舞」今晚舉行贈燈儀式及彩排，高雄市長陳其邁、交通部長王國材出席。現場座椅約有7成滿，民眾爭睹主燈風采，也搶先欣賞開場表演。明天是元宵節，主燈正式點亮，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌同台見證。蘇揆12日已偕妻子詹秀齡到高雄賞燈會。

陳其邁說，機會是留給準備好的人，暌違20年後高雄再次主辦台灣燈會，經歷疫情挑戰、缺水危機、產業轉型，高雄蛻變為美麗的海港，透過燈會展現高雄魅力。陳其邁說，高雄有這個機會在暌違20年，能讓高雄展現給外界看，高雄正在銳變，「我高雄、我驕傲。」祝福大家新的一年健康快樂。

今天也是西洋情人節，不少人到愛河灣、衛武營賞燈製造浪漫，陳其邁說，情人節帶另一半賞燈絕對不失分，美照拍不完，各種風格、互動通通有！呼應情人節氛圍，主辦單位安排情人節專場演出，衛武營「菊花夜行軍－100米花廊光譜」壯闊花海獻給有情人，可聆聽生祥樂隊演唱客庄風情歌曲，全程參與能獲贈牡丹菊花束。