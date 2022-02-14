聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣燈會中央主燈「鳳彩飛舞」彩排 陳其邁：我高雄我驕傲
台灣燈會中央主燈「鳳彩飛舞」今晚舉行贈燈儀式及彩排，高雄市長陳其邁、交通部長王國材出席。現場座椅約有7成滿，民眾爭睹主燈風采，也搶先欣賞開場表演。明天是元宵節，主燈正式點亮，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌同台見證。蘇揆12日已偕妻子詹秀齡到高雄賞燈會。
陳其邁說，機會是留給準備好的人，暌違20年後高雄再次主辦台灣燈會，經歷疫情挑戰、缺水危機、產業轉型，高雄蛻變為美麗的海港，透過燈會展現高雄魅力。陳其邁說，高雄有這個機會在暌違20年，能讓高雄展現給外界看，高雄正在銳變，「我高雄、我驕傲。」祝福大家新的一年健康快樂。
今天也是西洋情人節，不少人到愛河灣、衛武營賞燈製造浪漫，陳其邁說，情人節帶另一半賞燈絕對不失分，美照拍不完，各種風格、互動通通有！呼應情人節氛圍，主辦單位安排情人節專場演出，衛武營「菊花夜行軍－100米花廊光譜」壯闊花海獻給有情人，可聆聽生祥樂隊演唱客庄風情歌曲，全程參與能獲贈牡丹菊花束。
台灣燈會設在衛武營中央燈區昨天拆除圍籬，主燈「鳳彩飛舞」亮相，有人讚比想像中更美，有人嫌風格太傳統，可看性比地方燈區遜色。民眾李小姐說，這是中央弄的主燈嗎？怎麼有點像20年前的作品？但也有不少民眾搶著和主燈合影。今天開燈後，持續到2月28日，每晚6點至10點，中央主燈區每半小時展演一場燈光秀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言