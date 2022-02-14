左營大樓地下室積水逾20年 高雄市府輔導設管委會修繕

高雄左營1棟4樓連棟舊公寓，地下室長期積水逾20年，造成異味、潮濕等問題，住戶也擔心長期泡水可能影響房屋結構。高雄市工務局表示將輔導社區成立管理組織以利修繕。

當地社區發展協會黃姓理事長接受中央社記者電訪表示，左營區這幢屋齡40多年、有10幾個樓梯的4樓連棟公寓，連通地下室2、30年來都有積水問題，不只地下室有異味、環境潮濕，而且水往上滲，導致樓上房子都有壁癌問題、牆壁需要常常維修，住戶也擔心長期泡水可能也會影響房屋結構。

黃國棟也說，前陣子積水水位變高、居民原本用的民生用抽水馬達抽水不及，連抽水馬達都被泡在水下；還緊急調來抽水幫浦，抽了4天才抽到只剩下10公分左右的積水，讓水電技師下去維修。

高雄市政府工務局正工程司謝秋分告訴中央社記者，今天已派員現勘，發現地下室水塔有漏水情況，至於是否有地下水滲入建築等其他原因造成積水，還需專業技師勘查才能確定。

謝秋分也說，住戶除自行抽水外，目前也正自發性籌備成立公寓大廈管理組織，已經開始公告、準備召開會議等程序；市府也將積極輔導成立管委會，讓住戶盡速找專業技師判斷、處理修繕問題。

另外，工務局資料指出，老舊建築物可能潛藏耐震能力不足疑慮，為了加強保障民眾生命財產安全，經由100%土地及建物所有權人同意，可依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請危老建築重建，最高可有1.4倍的基準容積獎勵，並有住宅區建蔽率放寬至60%、稅捐減免等優惠。