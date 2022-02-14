屏縣潮榮診所135人居隔住宿費扣除補助 逾200萬差額院長買單

屏東縣潮州鎮潮榮診所上周爆發3起確診案，擴大匡列135名居家隔離者入住防疫旅館，居隔民眾反映，自費住進旅館，產生額外經濟負擔。屏東縣政府表示，感謝居隔者配合防疫，補助縣籍居隔者每人每天500元，回溯到今年1月，再加上符合申請中央防疫補償金資格者，每人每天1千元，希望減輕民眾負擔。潮榮診所梁院長也主動提出，因潮榮診所居隔的民眾，其不足住宿費用均由該診所負擔。

潮州鎮潮榮診所在潮州開業16年，梁院長對於因院內醫師確診造成看診或民眾被匡列居家隔離，深感自責，梁院長主動向縣府表達負起企業責任，該案共135名本縣入住防疫旅館的居家隔離者，扣除縣府每人每天補助的500元，不足費用由該診所負擔。

梁院長在防疫旅館隔離，他接受電訪，梁院長說，內心很愧疚，他打電話給衛生局，表達內心虧欠，因為診所居隔住宿費用，扣除政府補助後，其他都由他負擔全額處理，約200多萬元。

梁院長說，他們第一時間發現院內醫生情況，主動呈報，縣府團隊10幾分鐘內就隨即展開運作，匡列100多人逐漸集合。他說，去年枋寮枋山疫情爆發時，他是旁觀者角色，如今成為當局者，更深刻感受到鄉親的善良、單純，也幸好有堅強的團隊，即時防堵疫情，將風險降到最低。

匡列隔離的民眾說，當天大家收到通知後，半夜十二點到診所前集合，大家一句話都沒有說，也沒有人敢交談，搭上遊覽車載到防疫旅館隔離。

屏東縣府指出，依中央流行疫情指揮中心指引，居家隔離、居家檢疫、照顧生活不能自理的隔離或檢疫者，可按隔離天數向中央申請防疫補償金，每人每日1000元；而屏東縣補助居家隔離者，以屏東縣民、入住本縣防疫旅館者為主，每人每日500元。民眾如有疑問可洽防疫專線08-7380208。

縣長潘孟安說，屏東縣依中央流行指揮中心規範辦理匡列隔離，全國標準一致，去年Delta疫情發生，縣府匡列從嚴，被匡列居家隔離者一律安排入住防疫旅館，以防堵疫情擴散。「沒有人希望染疫，也沒有人想要傳染他人」，感謝居家隔離者忍耐生活不便配合防疫，也請鄉親不要苛責或另眼看待，共同做好防疫。