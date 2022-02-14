挑戰音樂會想像 高雄衛武營《瘋迷24舒伯特》24hr演出
衛武營國家藝術文化中心在新春燈會期間推出《瘋迷24舒伯特》，挑戰觀眾對音樂會的想像！從2月19日下午5點至20日下午5點，舉行全台首次24小時不停歇古典音樂派對，由超過400位音樂家與樂團演出，向225周年誕辰的作曲家舒伯特致敬。這也是衛武營開幕以來，首次讓觀眾夜留場館，並提供美食快閃吧、派對過夜小包等。
衛武營藝術總監簡文彬表示，在法國行之有年的「熱狂之日」，就是以好幾天時間不眠不休呈現一位作曲家的作品。衛武營首次挑戰，一開始不要太瘋狂，24小時就好。之前許多人建議「夜宿衛武營」的想法，也在這次活動中實現，從半夜到清晨都有演出，衛武營規畫讓觀眾不只來看表演，還可一窺衛武營的深夜風貌。
簡文彬說，被譽為「藝術歌曲之王」的舒伯特，音樂創作天分優異且產量驚人，僅31歲的一生留下上千首作品，包括600多首的藝術歌曲，其纖細的情感掌握與精巧純熟的作曲技法，不只體現於藝術歌曲，更在交響曲、鋼琴獨奏曲、室內樂等不同音樂形式展現。舒伯特譜寫的《鱒魚》、《野玫瑰》、《軍隊進行曲》等作品都耳熟能詳。
《瘋迷24舒伯特》邀請演出者包括：國立臺灣交響樂團、高雄市交響樂團與國家交響樂團，指揮家亞歷山大．布魯格、楊智欽、張尹芳、古育仲，以及台北愛樂合唱團、南台灣室內樂協會、對位室內樂團、MUSE鋼琴三重奏、南台灣鋼琴三重奏、藝心弦樂四重奏等。並邀請男高音林健吉、宮天平，女高音梁又中，女低音鄭海芸，男低音曾文奕，分別演唱舒伯特藝術歌曲與彌撒曲，24小時不間斷演出。
此次音樂廳節目，舒伯特生涯所做的九大交響曲將罕見的一次演出，包括知名的第八號交響曲《未完成》、第九號交響曲《偉大》；彌撒曲則精選最具浪漫派革新精神的第5號彌撒為代表，深夜時光則有知名爵士鋼琴家陳若玗，搭配爵士鼓手黃子瑜及貝斯手謝宗翰，用爵士即興三重奏創造舒伯特新式狂想。
《瘋迷24舒伯特》規畫24小時一票到底音樂廳或表演廳兩種廳院套票，票價分別為500元和300元。凡完成欣賞其中9場節目，即可通過初階挑戰兌換「限定鱒魚徽章」；完成15場進階達人更可獲得「隱藏版榮耀徽章」、限量玻璃杯與達人認證書。相關資訊可至衛武營官網www.npac-weiwuying.org查詢。
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