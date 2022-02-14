睽違14年出海繞巡 馬祖「送狀元船」展現海洋歷史

馬祖海祭習俗「送狀元船」今天上午北竿登場，塘歧境水部尚書公廟睽違14年，再度舉行狀元船繞巡活動，延續文化儀式展現海洋文化多重歷史與發展。

馬祖塘歧境水部尚書公供奉陳文龍，為中國宋末抗元忠臣義士，明代洪武3年封為水部尚書，列為海神奉祀，成為沿海漁民及出使琉球船隻的保護神，閩江一帶地區都有「送狀元船」傳統習俗。

根據水部尚書公廟委會記載，馬祖北竿漁民妻子為祈求丈夫出海順利，赴中國台江區塢尾萬壽尚書公廟分爐至北竿膜拜，並在民國65年籌資建廟，而塘岐境水部尚書公府在民國96年元宵節延續祖廟習俗，首度舉辦「狀元船祭」海祭。今年再度主辦北竿擺暝文化祭，廟方依據神諭繞巡馬鼻灣海域，再將狀元船接回廟裡供奉。

馬祖文史工作者王花俤受中央社記者訪問表示，送狀元船為福州一帶盛典，福州人因感念陳文龍忠孝節義，而沿閩江施放狀元船，船漂流各處，民眾會互相接力迎船、送船，直至入海，代表送水部尚書公陳文龍回鄉探親，今天施放也同時有海上巡安的意涵。

王花俤表示，馬祖沿襲福建一帶共有3類海祭船，分別為代表漁汛開始的筱埕地區文武太平船，以及與瘟船有關的「王船」；而水部尚書公的狀元船則充滿人情味。

王花俤指出，因為陳文龍是出使琉球船隻的保護神，因此狀元船設計也參照使節船，為尖底古海船「福船」，象徵過去琉球國王受封從福州出發，船隻會在尚書公廟或媽祖廟等候季風，並將神明請上船保佑航行，馬祖列島則為航海重要中繼站。

王花俤表示，送狀元船的文化不僅展現漁業海神信仰文化，還有航海特性、使節往返的歷史，水部尚書公也被封為鎮海王，是地方海上活動重要守護神，馬祖廟宇延續文化儀式，展現地方多重歷史與文化發展。