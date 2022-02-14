目標一千萬 家扶基金會辦義賣 助弱勢兒童安心學習

受疫情影響，弱勢家庭生活艱困，為讓弱勢兒童安心學習，家扶基金會全台家扶中心於今天起至2月20日期間舉辦「虎哩幸福過好年」新春義賣，目標籌募1000萬助學金，與弱勢家庭一同共度難關。

受疫情影響，家扶基金會統計去年12月有9030戶弱勢家庭生計受衝擊，扶助家庭約6成為單親、超過1成為隔代教養背景，「弱勢家庭照顧能力與需求調查」發現，弱勢家庭主要負擔家計者，遇工作不穩定或失業，有60.4%家庭無法維持基本生活開銷、有53%無法支付孩子的學費、托育或課後照顧費用。

就讀高一的小雅（化名）與兩位妹妹皆由從事農務臨工的父親獨自扶養長大，因疫情工作量少，僅能勉強維持家中生活開銷，如今面對學費，也令家庭面臨沉重經濟負擔。

為幫助弱勢家庭，北高雄家扶中心今天起至2月20日期間舉辦「虎哩幸福過好年」新春義賣，備有多種文具用品、生活百貨及玩偶公仔，目標籌募1000萬助學金。此外，義賣活動也獲旗山香蕉蛋捲廠商響應，提供香蕉蛋捲禮盒支持義賣。

目前北高雄家扶中心共扶助2532戶家庭，4381名弱勢兒少；家扶中心主任魏宗胤表示，面對疫情衝擊，為讓弱勢家庭孩童能安心學習，家扶中心也藉「虎哩幸福過好年」新春義賣積極協助，他們度過難關。