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澎湖動力小船測驗15日登場 568人報考歷年最多

中央社 / 澎湖縣14日電

澎湖動力小船測驗15日至19日在澎湖科大及馬公第3漁港碼頭水域舉行實測，共計有568人報考，不乏台灣本島民眾跨海前來，是歷年來人數最多的一次，今年還首度增設不識字類別。

澎湖縣政府旅遊處發布新聞稿指出，澎湖動力小船考試測驗，區分有營業、自用、二等遊艇等3類，同時辦理；報考人數有568人，包含營業376人、自用170人、二等遊艇22人，其中首次辦理不識字類別有31人，報考人中，澎湖籍有494人，其餘為台灣本島民眾跨海前來報考。

縣府表示，動力小船考試測驗區分有「學科筆試」及「術科實作測驗」，兩者考試分數須皆達75分即為合格，通過測驗。

高雄港口總工會提供有「線上測驗題庫」，可讓報考民眾不限次數模擬測驗，至於術科實作測驗，報考民眾則在馬公第3漁港水域加緊練習。

澎湖 遊艇 馬公

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