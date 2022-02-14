爭取12年 政院核准高雄武德殿周邊土地撥用復場域精神

高雄市定古蹟「武德殿」是以原始功能再利用的古蹟，但兩側緊鄰的水泥建物及雜亂的環境，切斷古蹟與周邊環境的連結。高雄市政府12年來爭取撥用古蹟兩側土地，行政院2月9日終於核准同意撥用，由市府取得土地管理權，落實古蹟管用合一，恢復武德殿場域精神。

高雄武德殿於1924年、大正十三年完工，座落在鼓山區登山街鼓山國小後方，背倚壽山，周遭空曠無礙，前可鳥瞰哈瑪星街區，突顯武德殿崇高靜逸的場域氛圍。武德殿空間形態兼具佛寺、宮殿、神社三類建築的空間元素，並加入武術活動之使用機能；二戰後因無人進駐，逐漸荒廢。高市府文化局2004年完成古蹟本體建築修復，並與高雄市劍道文化促進會合作開設劍道課程，成為全台第一座以原始功能再利用的古蹟。

當年武德殿的再利用僅達成內部空間實踐，外部環境因為古蹟兩側緊鄰的戰後水泥建築及雜亂不協調的環境，切斷古蹟與周邊場域的連結。副市長史哲在文化局長任內，開始推動武德殿朝文化園區完整型態發展。

2010年著手擴大古蹟保存範圍，將兩側財政部關務署高雄關所轄管的空間納入規畫，期待打開武德殿腹地。從召開專案小組會議到文資大會審議完成定著範圍納入兩側空間的法定程序，接續開始多次與財政部關務署高雄關協商武德殿兩側土地撥用。

史哲表示，歷經12年的漫長協商，感謝立委趙天麟、市議員李喬如與簡煥宗居中協調促成，關務署基於古蹟維護的公益性，同意無償撥用周邊土地給高雄市政府，並於2月9日由行政院核准同意撥用，高雄市政府取得土地管理權，落實古蹟管用合一，是武德殿恢復場域精神的重要里程碑。