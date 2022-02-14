情人節怎麼過 陳其邁：不失分選擇就是逛台灣燈會

今天是西洋情人節，很多人想著如何製造浪漫，帶情人去哪兒走走，高雄市長陳其邁說，絕不失分好選擇就是帶另一半到台灣燈會愛河灣、衛武營雙主場走走，美照拍不完，各種風格、互動通通有！行政院長蘇貞昌前天偕妻子詹秀齡到高雄賞燈，老夫老妻一路牽緊緊，陳其邁打趣說「這一次我才是電燈泡！」

呼應情人節氛圍，台灣燈會大玩應景哏。高雄市副市長史哲推薦大家今晚到衛武營，欣賞台灣燈會情人節專場演出，衛武營「菊花夜行軍 100米花廊光譜」綿延百里的壯闊花海獻給有情人，可聆聽生祥樂隊帶來滿滿客庄風情的生活與情歌，主辦單位還準備限量100份象徵愛情圓滿長久的牡丹菊花束，送給全程參與者。

史哲說，「菊花夜行軍 100米花廊光譜」是自然、有機的燈作作品，形塑的光照菊花海景觀，呈現出「菊花夜行軍」歌曲中，台灣早期菸葉轉型種植菊花的農民心情與文化背景，燈作創作藝術家與音樂創作者理念，融合在這場情人節專場音樂會，在優美旋律與光照菊的溫度中，用燈作產生跨界、 跨領域的創作與藝術互動。

這場情人節專場演唱會下午4點半登場，文化局長王文翠透露，由生祥樂隊將演唱《面帕粄》、《打烏子》、《對面烏》等歌曲，能從歌曲中感受客庄生活、文化與美食。