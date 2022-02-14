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影／高雄柴山夜眺琉璃雲海如仙境 八五大樓現「平安」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
攝影愛好者陳進豐夜上高雄柴山，拍出琉璃雲海中八五大樓亮著「平安」字幕。圖／陳進豐提供）
攝影愛好者陳進豐夜上高雄柴山，拍出琉璃雲海中八五大樓亮著「平安」字幕。圖／陳進豐提供）

高雄攝影愛好者陳進豐前晚登上柴山，拍下罕見的琉璃雲海美景，彷若仙境，遠遠的八五大樓浮現了燈光「平安」。他說，這麼美的畫面，要獻給台灣努力防疫的醫護人員和民眾。

陳進豐13日凌晨1點多發現高雄的霧氣很重，摸黑1個小時爬上柴山好漢坡平台，看到了風起雲湧的琉璃雲海，遠方的八五大樓亮起「平安」字樣的燈光，讓他很感動，留下了難得的畫面。

「好美啊！」網友看到這麼特別的景象，直呼好美！想說常常爬柴山怎麼都沒看過這樣的美景？也有人說，有看過柴山雲海，但琉璃雲海較少見。

攝影愛好者分享，琉璃雲海特別是在夜景時分，燈光透過雲霧的折射展現七彩迷離的色澤。要產生琉璃光的最重要因素就是「霧」，冬天比較有機會發生。

陳進豐指出，之前在柴山看過雲海，但未拍到琉璃雲海，這次是在凌晨感覺高雄霧氣很重，於是決定上柴山看看運氣，真的拍到琉璃雲海，就像在仙境一般，這樣的美影讓他永生難忘。

陳進豐提供
陳進豐提供
攝影愛好者陳進豐夜上高雄柴山，拍出琉璃雲海中八五大樓亮著「平安」字幕。圖／陳進豐提供）
攝影愛好者陳進豐夜上高雄柴山，拍出琉璃雲海中八五大樓亮著「平安」字幕。圖／陳進豐提供）
攝影愛好者陳進豐夜上高雄柴山，拍出琉璃雲海中八五大樓亮著「平安」字幕。圖／陳進豐提供）
攝影愛好者陳進豐夜上高雄柴山，拍出琉璃雲海中八五大樓亮著「平安」字幕。圖／陳進豐提供）

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