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屏東萬丹特色遊戲場動土小朋友看到特色戲水區驚喜連連

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，萬丹鄉的多元鞦韆區。圖／屏東縣府提供
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，萬丹鄉的多元鞦韆區。圖／屏東縣府提供

屏東縣府打造一鄉鎮一特色遊戲場建置，今天在萬丹鄉游泳池前舉行特色遊戲場動土，縣府體發中心主任黃柏翰介紹萬丹鄉特色遊戲場規畫，播放完工示意圖，在場的小朋友看到特色戲水區時，小朋友們露出超期待的表情，期待遊戲場完工。

縣長潘孟安說，屏東的特色公園造就台灣整個旋風，盤整縣內鄉鎮，打造一鄉一特色遊戲場，有些鄉鎮的土地取得不易，從校園擴充。土地取得以縣有土地為主，若無法取得與鄉鎮公所合作，逐一擴充。每個鄉鎮特色都不同，不會有罐頭式，結合在地元素，在地創作，因地制宜，創造屏東特色，打造屏東美學，讓公園成為全民的公園。

縣府體發中心指出，萬丹鄉特色遊戲場位在萬丹游泳池前方草地，打造占地2800平方公尺、總經費3200萬元的大型共融式遊戲空間，除以在地特色打造遊具外，更規畫別具特色的打造陸海空的戲水區，建造趣味、友善、無障礙的共融空間。

體發中心指出，萬丹鄉特色遊戲場建置以減少地墊，保留大面積天然鋪面為原則，結合既有的植栽整體規畫，包含雙塔遊戲組、沙坑主題區、綜合鞦韆區、滑索區、兒童遊戲區及戲水區等設施，讓孩童發洩精力、刺激肌肉發展及訓練身體協調性，也能從中增強社交互動經驗，玩出好關係。

縣府指出，萬丹鄉是屏東縣人口數第四多的鄉鎮，多元共融的公共空間建置需求有其迫切性，且因萬丹鄉的酪農戶頗多，牛乳產量更名列全台前幾名，牧場密集度高，被稱作酪農的原鄉，紅豆是萬丹鄉主力農產品，遊戲場將乳牛及紅豆等意象融入設計，與萬丹的農產特色相互結合。

屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，縣長潘孟安今出席動土典禮，典禮結束後與學童們開心合影。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，縣長潘孟安今出席動土典禮，典禮結束後與學童們開心合影。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，萬丹鄉雙塔遊戲區。圖／屏東縣府提供
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，萬丹鄉雙塔遊戲區。圖／屏東縣府提供
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，規畫特色戲水區，學童今看到完工示意圖超興奮的。圖／屏東縣府提供
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，規畫特色戲水區，學童今看到完工示意圖超興奮的。圖／屏東縣府提供
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，縣長潘孟安（右一）今出席動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，縣長潘孟安（右一）今出席動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，萬丹鄉的多元鞦韆區。圖／屏東縣府提供
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，萬丹鄉的多元鞦韆區。圖／屏東縣府提供
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，萬丹鄉沙坑體能區。圖／屏東縣府提供
屏東縣府打造一鄉鎮一特色共融遊戲場，萬丹鄉沙坑體能區。圖／屏東縣府提供

萬丹 屏東縣 潘孟安

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