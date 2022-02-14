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東港迎王大總理標選未果 破例開放全台民眾投標

中央社 / 屏東縣14日電

被列為國家無形文化資產的東港迎王平安祭典，近日展開甲辰年迎王的大總理遴選，未料卻無人投標，頂中街轎班促進會宣布，破例開放全台民眾跨區投標。

屏東東港東隆宮迎王平安祭典歷時8天7夜，固定每3年舉行一次，稱為3年一科，是地方年度大盛事，從請水、繞境、迎王船、送王，讓東港地區宛如不夜城般熱鬧。

下一次迎王平安祭典則在甲辰年（2024年）舉行，東港7角頭中的頂中街抽中扛大千歲神轎，再由頂中街內的居民以投標最高金額者，標選出祭典中的主祭者大總理。

頂中街轎班促進會理事長蕭受發接受中央社記者訪問指出，2月12日進行大總理第1次標選，結果沒人投標，因此破例開放全台民眾都可以跨區投標。

蕭受發說，要進行第一次標選時，廣邀地區的仕紳參加，沒想到「大家都客氣了」，因此無人投標，既然角頭內的民眾都沒有意願，3月12將會舉行第2次招標，這次向全台民眾招手，不論台北、花蓮民眾，只要有興趣都可以前來投標，底標新台幣210萬元。

曾任乙未年（2015年）迎王祭典中大總理，蕭受發說，當時以360萬元參加標選，金額會全數均分給7個角頭做為迎王祭典中的費用支出。

東港 角頭 神轎

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