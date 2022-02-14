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私人行程後牽妻子的手賞燈會 蘇貞昌停留2小時給高評價

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供

2022台灣燈會中央主燈「鳳彩飛舞」明晚點燈，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌將同台見證，前天蘇貞昌因私人行程到南部，便偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞燈會，停留2小時，直誇高雄市政府辦得很用心，可看性很高。

蘇貞昌12日安排私人行程到南部，他團隊前一天便聯繫市府，表示要抽空觀賞台灣燈會，市長陳其邁、副市長史哲等人陪蘇貞昌夫婦先前往衛武營主場，觀看傳統花燈藝術結合跨界藝術的中央燈區，包括藝湛人燈區、 自由風燈區、 生態圈燈區、 同樂匯燈區、 未來遊燈區， 並觀賞中央主燈「鳳彩飛舞」試燈，主燈以書法藝術造型構成，透過將「鳳」字草書解構，融入視覺元素重組立體呈現。

蘇貞昌也觀賞衛武營地方主燈「《武營晚點名》島嶼記憶•光舟劇場」，這作品由高雄市政府攜手衛武營共同推出，動用25台高流明投影機，打造長達381公尺巨幅光影展演劇場，引領觀眾體驗前所未見360度全面向沈浸式光影。

一行人隨後轉往愛河灣主場，走進棧伍庫欣賞「千手光劍－機械手臂光之展演」，全球領先半導體封裝與測試製造服務的「日月光集團」，與展演創意團隊「FREES」共同跨界策展，首創以AI人工智慧演繹人類武術、舞蹈及肢體行為。蘇貞昌夫婦看完用24支六軸機械手臂舉起LED光劍，擺陣千手觀音的精采演出後，忍不住拍手叫好，看好台灣5G AIoT創意智慧展演前景。

許多民眾看到蘇貞昌現身相當驚喜，蘇也跟著民眾一起跨越愛河灣，走上大港虎橋，從海中央視角欣賞愛河灣主灣「光啟愛河灣」，細細品味智慧控光串聯愛河燈光系統，照亮文化地標高雄流行音樂中心及燈會海上作品「元流．光之群島」。

蘇貞昌走訪燈會兩大主場，停留約2小時，對策展巧思很有興趣，也仔細聆聽副市長史哲等人解說作品內涵，不斷稱讚「真的很棒！」

行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
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行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供
行政院長蘇貞昌前天因私人行程到南部，偕妻子詹秀齡走訪衛武營、愛河灣雙主場觀賞台灣燈會，停留2小時，對今年燈會策展巧思印象深刻。圖／高雄市政府提供

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