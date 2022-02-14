高雄市國小、幼兒園開學 校園防疫不鬆懈

高雄市因11日預防性停課，國小及幼兒園延到今天開學，學校在學童進校門後一一量體溫、噴酒精，防疫不敢鬆懈。新上國小還設計線上表單，了解學童和家人在寒假的旅遊移動情形。

高雄市國小及幼兒園因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，11日預防性停課一天，延到今天開學。一早家長送孩童到學校，學童都謹守戴口罩規定，學校也出動教職人員在門口協助量體溫、噴酒精，不敢鬆懈防疫工作。

新上國小校長王彥嵓接受媒體聯訪時表示，學校在春節期間就已啟動防疫作業，包含盤點整備紅外線測溫儀、口罩、消毒水、酒精、洗手皂、耳溫槍、快篩試劑等防疫物資，確保隨時有至少1個月的消耗存量。

王彥嵓也說，學校在開學前已設計線上表單，供各班導師調查學生與家人在寒假期間的旅遊情形、掌握學生在假期間的生活與移動。學校也會嚴格遵守若學生有上呼吸道健康問題，即輔導學生就醫不到校。

王彥嵓表示，學校已在戶外設置「觀察等候區」，如果學童有發燒情況，會讓學童在這裡等待家長來接回家，避免學童進入校園密閉空間。

迎接開學日，新上國小在警衛室屋頂設置學校自製花燈主燈「花雨鹿」、出動老虎裝扮人偶和學校吉祥物水精靈，還贈送學童「大吉虎」小提燈，讓孩子們上學感受虎年的吉利和福氣。

高雄市政府教育局提醒，學校只要有1人確診，即全校停課；學生同住家人需每日登記體溫在聯絡簿上，如2月1日後曾因呼吸道問題就醫，也要一併記錄；校方也應注意環境消毒、保持通風。教育局已備妥線上教學課程，以因應學生隔離時的學習需求。