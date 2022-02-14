聽新聞
test
0:00 / 0:00
打造全台最大科技走廊 高市今啟動茄萣、湖內檢討意見
因應行政院「大南方、大發展計畫」，打造全台最大S廊帶科技走廊，高市今天起啟動湖內區與茄萣區的都市計畫通盤檢討公開徵詢意見作業，徵求各界意見至3月18止。
都發局長吳文彥表示，市府去年8月啟動岡山與路竹的都市計畫檢討，第二波將辦理湖內區與茄萣區的檢討，檢討地區屬於高雄市國土計畫「一核雙心三軸」中的產業升級軸及海洋產業軸，肩負高科技及傳統產業升級發展重責，透過岡山、路竹、湖內、茄萣等行政區通盤檢討，可望提升產業、生活環境，帶動北高雄人口的成長。
都發局指這次都市計畫檢討是依據發展的情況與需要進行必要的變更，檢討範圍包括茄萣都市計畫、興達港漁業特定區計畫、湖內都市計畫及湖內（大湖地區）都市計畫等計畫區。將就大南方發展政策需求、捷運岡山路竹延伸線的建設開發、人口成長的推估、企業安家需求的土地、地區公共設施需求進行土地使用的檢討與規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言