打造全台最大科技走廊 高市今啟動茄萣、湖內檢討意見

因應行政院「大南方、大發展計畫」，打造全台最大S廊帶科技走廊，高市今天起啟動湖內區與茄萣區的都市計畫通盤檢討公開徵詢意見作業，徵求各界意見至3月18止。

都發局長吳文彥表示，市府去年8月啟動岡山與路竹的都市計畫檢討，第二波將辦理湖內區與茄萣區的檢討，檢討地區屬於高雄市國土計畫「一核雙心三軸」中的產業升級軸及海洋產業軸，肩負高科技及傳統產業升級發展重責，透過岡山、路竹、湖內、茄萣等行政區通盤檢討，可望提升產業、生活環境，帶動北高雄人口的成長。