台灣燈會明點燈 交通管制報你知

明天就是元宵節，蔡英文總統將親臨高雄衛武營展區，為台灣燈會主持中央主燈「鳳彩飛舞」點燈儀式，點燈採預約觀賞，限量一千席，昨天開放預約，半小時就全數預約完畢。為確保點燈日交通順暢，高市府今開記者會說明衛武營周邊交管措施，呼籲民眾搭乘捷運賞燈。

衛武營中央主燈區在昨天拆除圍籬，正式亮相，吸引不少民眾前往觀賞。因主燈區靠近鳳山國泰路路邊，為確保點燈日交通順暢，明下午3點至晚上12點，國泰路、南京路南向慢車道將封閉、管制，晚上6點起南京路（國泰路至輜汽路）雙向管制。高市交通大隊長張偉中說，這兩天都在進行實地壓力測試，演練順利，為避免民眾被主燈吸引，造成違停影響交通動線。

交通局指出，明天晚上6點至10點是大範圍交通管制時段，衛武營展區周邊道路壅塞，民眾可提前繞道，周邊也會有禁止左、右轉管制。包括三多一路(建軍至高速公路)雙向、建軍路(行仁至三多)雙向以及中正路南下出口禁止左轉，視車流狀況進行機動管制。

台鐵也在燈會活動期間加開104班區間快車，另有149班區間快車增停美術館站及正義站。搭乘台鐵區間車的民眾可選擇在正義站下車步行前往約10至15分鐘。交通局也在台鐵鳳山站設有免費接駁專車到衛武營，每日下午4點開始至晚上11點，班距約5至10分鐘。