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蘇貞昌高雄視察台灣燈會 感受震撼展演拍手叫好

中央社 / 高雄14日電

行政院長蘇貞昌視察「2022台灣燈會在高雄」，走訪衛武營愛河灣雙主場，觀看中央主燈「鳳彩飛舞」試燈，也欣賞多項燈光表演作品，並對燈會的精采展演忍不住拍手叫好。

行政院長蘇貞昌於昨天晚上視察「2022台灣燈會在高雄」，到衛武營觀賞中央主燈試燈、及地方主燈展演，隨後又到愛河灣主場觀賞機械手臂光之展演、走上大港虎橋觀賞海上光影展演「元流．光之群島」等多項燈會作品。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，蘇貞昌首先前往衛武營主場，觀看傳統花燈藝術結合跨界藝術的中央燈區，並觀賞首創以書法藝術造型構成、透過將「鳳」字草書解構、再融入視覺元素重組立體呈現中央主燈「鳳彩飛舞」試燈。

隨後，蘇貞昌也欣賞由高市府與衛武營國家藝術文化中心共同推出、創紀錄動用25台高流明的投影機打造長達381公尺的巨幅展演劇場、提供360度全面向沉浸式光影的衛武營場地方主燈「『武營晚點名』島嶼記憶．光舟劇場」。

到了愛河灣主場，蘇貞昌走進棧伍庫欣賞具視覺震撼的「千手光劍-機械手臂光之展演」。這是由半導體封裝測試大廠日月光集團，與展演創意團隊「FREES」共同跨界策展，首創以AI人工智慧演繹人類武術、舞蹈及肢體行為。蘇貞昌看完用24支六軸機械手臂舉起LED光劍，擺陣千手觀音的精彩演出後，也忍不住拍手叫好，十分看好創意智慧展演的前景。

蘇貞昌也跟著民眾一起跨越愛河灣，走上大港虎橋，從海中央欣賞愛河灣光影作品「光啟愛河灣」，觀賞串聯愛河、高雄流行音樂中心的智慧控光系統帶來海上最大規模作品「元流．光之群島」。

高市府表示，這次2022台灣燈會在高雄首創衛武營、愛河灣雙主場，衛武營展區的中央主燈即將在15日點燈。提醒民眾做好防疫措施，務必戴口罩、不邊走邊吃、主動完成實聯制。

愛河 台灣燈會 衛武營

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