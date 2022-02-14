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關山天后宮元宵送「招財豐虎」小提燈 現場還看布袋戲

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
關山救國團志工今天上午組裝「招財豐福（虎）」小提燈。記者卜敏正／攝影
關山救國團志工今天上午組裝「招財豐福（虎）」小提燈。記者卜敏正／攝影

台東關山天后宮每年元宵舉辦聯歡送提燈活動，受疫情影響連續第2年停辦聯歡活動，但仍準備300個虎年生肖「招財豐福（虎）亅紙雕立體提燈，元宵當晚7點開始發送，今年 還請救國團志工協助先行組裝250份提燈，歡迎民眾到場索取。

天后宮主委方瑞清指出，關山「天后宮」每年元宵節都會發送小提燈，常有年長民眾反應不會組裝，廟方擔心美意打折扣，今年還請關山鎮救國團協助組裝250份再贈送，現場另準備50份供民眾自行組裝。

關山鎮救國團會長邱彥智表示，方瑞清日前聯繫希望救國團幫忙，他即號召志工們學習燈籠組裝，志工們研究燈籠各部位相對應位置，很快就上手並完成「招財豐福（虎）」燈籠組裝，可愛造型讓組裝志工們不斷稱讚「真的好漂亮、應該很多人搶著要！」

方瑞清指出，今年在春節期間遵守防疫措施包括發放「虎年錢母」及規畫拍照打卡祈福活動；元宵節考量疫情，以往的聯歡晚會已取消，晚上7點起除發送300個「招財豐福(虎)」燈籠，廟埕廣場有布袋戲演出，請民眾全程戴上口罩並保持社交距離。

關山救國團志工今天上午組裝「招財豐福（虎）」小提燈。記者卜敏正／攝影
關山救國團志工今天上午組裝「招財豐福（虎）」小提燈。記者卜敏正／攝影

救國團 天后宮 元宵節

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