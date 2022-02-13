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野生山茶正夯 屏東林管處推廣林下經濟預計5月開課
林務局屏東林區管理處去年起委託林試所六龜研究中心培育六龜山茶苗木，期望吸引青農返鄉培育在地野生山茶，預計開放以2公頃爲限，每公頃種植1111株苗木，今年5月底將先針對有興趣林農及苗圃作業人員辦理教育訓練。
屏東林管處表示，農委會去年11月修正「林下經濟經營使用審查作業要點」新增台灣山茶品項，以高雄來說，林試所六龜研究中心主要培育有3種六龜品系的山茶苗株。
屏東林管處指出，林下經濟主要希望在不破壞森林環境前提下，不施用農藥與化肥，林農可申請林地適度經營，因此開放山茶苗木申請後，將要求林農在栽植時維持自然生長，不以截幹矮化、嫁接等農藝方式經營，屆時山茶園不會看到常見階梯式茶園景象，確保林地永續經營使用。
屏東林管處表示，野生山茶隨著雨量、氣候、土壤變化，每年收成的味道並不相同，也難有重複，適合喜歡嘗試新口味的民眾選購，近幾年也成為高經濟作物，平均一斤至少可賣到3千元以上，吸引青農返鄉種植。
屏東林管處長楊瑞芬表示，林務局推動林下經濟主要是希望讓私有林真正使用，提升國產財自給率，這也是全國農業會議提出的任務，十年內木材自給率要提升至5％，經盤點確實國有林直營造林地確實還不夠，林務局透過疏伐、講座等措施，期望讓森林更健康。
楊瑞芬說，在此前提下，林務局推出多元輔導方案，屏東林管處在林試所協助試驗後，目前主要推動森林蜂產品、台灣金線蓮、段木香菇及木耳、野生山茶等產品，其中野生山茶將以生產履歷概念進行推廣，以種源規範維持區域特色，吸引青農返鄉，再透過媒合相互合作，以年輕人不同的創新作為，為未來產品通路加值。
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