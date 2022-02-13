高雄鬧區舊公寓地下室長年受淹水苦 住戶好憂心

高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，疑似地下水位高，地下室長期積淹水超過1公尺，居民除擔心引發登革熱，也怕長期泡水不利房屋結構，因此，住戶不斷尋求協助。高雄市政府建築管理處表示，若住宅無立即性危險，公部門難以介入私產，須由房屋所有人負責處理。

張姓住戶說，地下室淹水讓住家特別潮濕，也出現發霉、壁癌等問題，甚至有龜裂等現象，民生用抽水馬達也設於地下室，易因淹水損壞，不只影響生活，要找願意維修的水電工也不容易。

記者實地走訪，地下室不僅潮濕昏暗，還散發出陣陣異味，因長期浸泡在水中，底下也淤積一層厚厚的淤泥；雖然從公寓外無法發覺，但地下室積淹水的情形，宛如整棟公寓都浸泡在水中。

市府建管處指出，依據建築法77條，建築所有權人必須維護、管理並確保住家安全，若有相關疑慮可找相關建築師、土木工程技師檢核，且無論大樓或公寓若無管委會也能由所有權人自行召開會議，取得共識自行處理。

對此，有部分住戶憂心住家安全，正籌組大樓管委會，盼凝聚共識以危老重建方式改善問題。

高雄市都市更新學會理事長林資雄說，房屋危老重建前提，需徵求所有房屋所有權人同意，若戶數多共識取得不易，門檻也不低，鋼筋長時間浸泡在水中，恐會傷及房屋結構，若無法循危老重建，改以都更作法，改善時間會再拉長。

市府建管處表示，若住宅無立即性危險，公部門難以介入民眾私產，若住戶決議以危老建築重建方式，則需由土木技師、建築師、結構技師等公會初評後，再提危老建築計畫書。