快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄鬧區舊公寓地下室長年受淹水苦 住戶好憂心

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，疑似地下水位高，地下室長期積淹水超過1公尺。記者陳弘逸／攝影
高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，疑似地下水位高，地下室長期積淹水超過1公尺。記者陳弘逸／攝影

高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，疑似地下水位高，地下室長期積淹水超過1公尺，居民除擔心引發登革熱，也怕長期泡水不利房屋結構，因此，住戶不斷尋求協助。高雄市政府建築管理處表示，若住宅無立即性危險，公部門難以介入私產，須由房屋所有人負責處理。

張姓住戶說，地下室淹水讓住家特別潮濕，也出現發霉、壁癌等問題，甚至有龜裂等現象，民生用抽水馬達也設於地下室，易因淹水損壞，不只影響生活，要找願意維修的水電工也不容易。

記者實地走訪，地下室不僅潮濕昏暗，還散發出陣陣異味，因長期浸泡在水中，底下也淤積一層厚厚的淤泥；雖然從公寓外無法發覺，但地下室積淹水的情形，宛如整棟公寓都浸泡在水中。

市府建管處指出，依據建築法77條，建築所有權人必須維護、管理並確保住家安全，若有相關疑慮可找相關建築師、土木工程技師檢核，且無論大樓或公寓若無管委會也能由所有權人自行召開會議，取得共識自行處理。

對此，有部分住戶憂心住家安全，正籌組大樓管委會，盼凝聚共識以危老重建方式改善問題。

高雄市都市更新學會理事長林資雄說，房屋危老重建前提，需徵求所有房屋所有權人同意，若戶數多共識取得不易，門檻也不低，鋼筋長時間浸泡在水中，恐會傷及房屋結構，若無法循危老重建，改以都更作法，改善時間會再拉長。

市府建管處表示，若住宅無立即性危險，公部門難以介入民眾私產，若住戶決議以危老建築重建方式，則需由土木技師、建築師、結構技師等公會初評後，再提危老建築計畫書。

此外，關於地下室長期積淹水易造成大量病媒蚊孳生的問題，市府衛生局表示，投藥、飼養魚為現行的防治方式，由衛生局指導，住戶負責管理，成效都不差，若疏於管理導致病媒蚊孳生則會依法開罰。

高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，疑似地下水位高，地下室長期積淹水超過1公尺。記者陳弘逸／攝影
高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，疑似地下水位高，地下室長期積淹水超過1公尺。記者陳弘逸／攝影
由於地下室長期泡在水中，已出現鋼筋裸露等問題。圖／住戶提供
由於地下室長期泡在水中，已出現鋼筋裸露等問題。圖／住戶提供
由於地下室長期泡在水中，已出現鋼筋裸露等問題。記者陳弘逸／攝影
由於地下室長期泡在水中，已出現鋼筋裸露等問題。記者陳弘逸／攝影
高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，疑似地下水位高，地下室長期積淹水超過1公尺。記者陳弘逸／攝影
高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，疑似地下水位高，地下室長期積淹水超過1公尺。記者陳弘逸／攝影
地下室長期泡在水中，設於地下室的化糞池還曾因此爆裂。圖／住戶提供
地下室長期泡在水中，設於地下室的化糞池還曾因此爆裂。圖／住戶提供
高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，地下室長期積淹水超過1公尺。圖／住戶提供
高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，地下室長期積淹水超過1公尺。圖／住戶提供

建築 淹水 高雄市

相關新聞

高雄鬧區舊公寓地下室長年受淹水苦 住戶好憂心

高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，疑似地下水位高，地下室長期積淹水超過1公尺，居民除擔心引發登革熱，也怕長...

野生山茶正夯 屏東林管處推廣林下經濟預計5月開課

林務局屏東林區管理處去年起委託林試所六龜研究中心培育六龜山茶苗木，期望吸引青農返鄉培育在地野生山茶，預計開放以2公頃爲限...

屏東縣霧台神山瀑布推森林浴遊程 還能認識原民文化

屏東縣霧台鄉神山瀑布前年劃定自然人文生態景觀區，進入瀑布區由部落導覽人員帶領，霧台鄉公所與高雄師範大學理學院院長洪振方、科學教育暨環境教育研究所合作發現，神山瀑布周邊濕度高，形成的負離子容易讓人體吸收，公所推動神山森林浴遊程，來此享受山林芬多精，也能認識魯凱族文化，遊程預計3月推出，2月下旬開始預約。

高雄空汙又成選戰話題 環保局：各項對策有發揮效果

每到秋冬季節，南部空汙壓力上升，有意投入高雄市左楠區市議員選戰的前高市府副發言人白喬茵說，最近高雄沉浸在台灣燈會歡愉氣氛...

貪圖一公里方便 遊客擅闖藤枝道路工區將開罰

林務局屏東林區管理處目前封鎖高雄市桃源區藤枝聯外道路18公里至18.4公里進行復建工程，沒想到近期有遊客直接攀爬3公尺高...

壽山外地常發生遊客迷途 管理處曝小徑沒標示原因

高雄壽山海拔不高，距離高雄市區近，吸引登山遊客登山尋秘，但多條山路縱橫其中，常發生遊客失蹤事故；程姓台東遊客日前探訪壽山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。