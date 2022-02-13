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屏東縣霧台神山瀑布推森林浴遊程 還能認識原民文化
屏東縣霧台鄉神山瀑布前年劃定自然人文生態景觀區，進入瀑布區由部落導覽人員帶領，霧台鄉公所與高雄師範大學理學院院長洪振方、科學教育暨環境教育研究所合作發現，神山瀑布周邊濕度高，形成的負離子容易讓人體吸收，公所推動神山森林浴遊程，來此享受山林芬多精，也能認識魯凱族文化，遊程預計3月推出，2月下旬開始預約。
「神山瀑布場域，負離子濃度高、濕度高」高雄師範大學科學教育暨環境教育研究所副教授黃琴扉說，神山瀑布場域有其獨特性，做過負離子檢測濃度高，海拔約近一千公尺，也是在山林中較少看到有水的環境，有樹木有水，幫我們把芬多精帶入身體，形成獨一無二的特性。
黃琴扉說，神山瀑布場域路線踏查多次，路線平緩好走，可以有基礎運動，大自然環境豐富，適合搭配森林浴相關遊程。研究團隊將數據化分析，遊客進入瀑布前，先戴上腦波檢測儀器，了解注意力與放鬆指數，走完神山瀑布後，發現大腦放鬆指數提高、大腦注意力指數提升。
黃琴扉說，研究取樣40名受試者，進入神山瀑布前，大腦放鬆指數平均值約60幾分，走完後，放鬆指數高達90分。注意力部分，原先注意力40幾分，走完後注意力平均值可達70到80分，「神山瀑布有這樣魅力，注意力集中、放鬆指數也提高」，也證實只要在快樂舒服環境下，可以放鬆也能注意力集中。
神山社區導覽解說員劉美英說，神山瀑布是遊客眼中的秘境，但也是部落禁忌之地，隨著遊程開發，進入神山瀑布遊客們要抱持的對大自然敬畏，不能喧嘩，進入瀑布區後，不能講對方名字，會給遊客在瀑布區常見的植物名稱，例如山黃麻、黃連木等。
霧台鄉長杜正吉說，神山瀑布劃定為自然人文生態景觀區，經過科學化數據佐證，生態資源完整，具有文化意義，朝向永續經營發展，讓遊客來此能領略豐沛山林資源。
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