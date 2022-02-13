高雄空汙又成選戰話題 環保局：各項對策有發揮效果

每到秋冬季節，南部空汙壓力上升，有意投入高雄市左楠區市議員選戰的前高市府副發言人白喬茵說，最近高雄沉浸在台灣燈會歡愉氣氛，空汙等問題似乎不太受重視，也感嘆總不能每次都推給境外汙染物和地形，畢竟事在人為，市府應該在能力所及範圍內，更積極處理空汙對市民的威脅。對此市府表示，陳其邁上任後持續為空汙問題找解方，改善看得見。空汙再度成為選戰話題，高市府團隊嚴陣以待。

白喬茵說，她最近帶小孩到愛河灣觀賞無人機表演，場面確實很震撼，散場前，隨口說一句「 陳其邁市長今年準備高票當選」，同行友人馬上回「這都表面的啦！」畢竟靠無人機、焰火就能當選市長未免太膚淺，很多市政沈痾依舊難解。

白喬茵是2個孩子的媽，她說，女兒剛出生時是過敏寶寶，到處找醫生診療，女兒最近又開始抓皮膚，原因是高屏地區空氣品質亮紅燈，過感族群對空氣品質特別有感。白也說，近日看到有新聞指PM2.5創台中市歷史新低，代表台中市長盧秀燕3年前上任時，宣示要力抗空汙真的不是芭樂票！

空汙問題和每個人都相關，白喬茵說，她身為媽媽，擔心孩子健康，只能指望家中空氣清淨機夠力，減少空汙對孩子健康傷害，畢竟空氣無孔不入。

對於白喬茵的質疑，環保局表示，改善空汙是1年多前陳其邁上任時施政四大優先之一，陳上任後推動各項空氣汙染管制減排措施，包括要求興達電廠，在秋冬供電無虞情形下，2部機組負載由65%降至50%，擴大減煤天數，去年12月公告「高雄市電力設施加嚴標準」，規畫以3年兩階段方式，逐步加嚴標準，預計減少硫氧化物3664公噸、氮氧化物6939公噸，有41座機組完成改善或改善中。環保局說，今年1月高雄空氣品質較去年同期有改善，空品良率（AQI≦100）64.5%較去年同期56.7%提升7.8%，1月PM2.5濃度較去年同期降低12.4%。

環保局表示，市府持續針對固定源、移動源及逸散源等三大汙染源，推動各項空污減量及加嚴管制措施。移動汙染源改善方面，110年高雄市大型老舊柴油車淘汰1891輛，排名全國第一，燃油機車淘汰7萬1515輛，是全國第二，也加大力道推動電動公車補助達50輛，今年將持續推動加速公車電動化。

今年實施的高雄市第一期空品維護區，劃設壽山動物園、駁二特區及澄清湖等三處風景區，要求進出的大客車、機車都須符合標準；同時也規劃高雄港為高雄市第二期空品維護區，管制進出港口的大貨車，期望透過空品維護區管制移動汙染。

高雄市環保局表示，從高雄市空氣品質（AQI≦100）近5年達成率來看，可見空汙問題有改善。圖／高雄市環保局提供

秋冬季節南台灣空汙壓力上升，天空灰濛濛一片，過敏族群特別有感。本報資料照片

秋冬季節南台灣空汙壓力上升，天空灰濛濛一片，過敏族群特別有感。本報資料照片

高雄市環保局人員利用熱顯像儀稽查空汙，要讓數據更客觀精確。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局人員進場查核工廠排放情形。圖／高雄市環保局提供