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貪圖一公里方便 遊客擅闖藤枝道路工區將開罰
林務局屏東林區管理處目前封鎖高雄市桃源區藤枝聯外道路18公里至18.4公里進行復建工程，沒想到近期有遊客直接攀爬3公尺高圍籬抄近路進入園區，屏東林管處表示，為遊客安全，將與轄區員警合作依法蒐證開罰。
藤枝聯外道路去年5月歷經12年修復，終於開通，沒想到8月初再次遇到強降雨沖毀道路，藤枝森林遊樂區也因道路中斷被迫暫時休園，去年12月才重新開園，但因18公里以上還在施工，遊客需從18公里處下車，多走1公里林下步道才能進入園區。
屏東林管處副處長朱木生表示，目前藤枝聯外道路18公里至18.4公里正進行第一期復健工程，施工路段僅供機具進出或緊急使用，施工單位在18公里入口、高繞便道中段及18.8公里等三處設置圍籬管制門，並標示禁止無關人員擅入工作場所，過年期間卻陸續發現有遊客攀爬圍籬擅入工區。
朱木生說，圍籬與地面相差3公尺，遊客擅自攀爬圍籬可能會發生墜落地面或滾落邊坡等狀況，非常危險，為避免傷亡，屏東林管處將與轄區員警合作，加強該路段巡邏、蒐證，並依森林法規定，違規進入公告或自然管制區，處千元以上罰鍰。
朱木生表示，目前藤枝聯外道路第一期工程預計今年9月完工，接續進行第二期橋梁工程，最快預計明年6月可完工，到時候藤枝聯外道路就可開放通行，提醒遊客目前還是配合規定，勿擅入工區，以免受罰。
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