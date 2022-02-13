高雄車站區環抱道路優化 林欽榮：9月底站東路完工通車

高雄火車站及周邊改造工程如火如荼推進，高雄市副市長林欽榮日前到工地現勘，他說，站區內規畫的環場人行步道寛幅至少2公尺以上，地下停車場出入口緩衝區寬幅也大於2公尺，用心營造友善的人行空間，林欽榮說，火車站門面-由站西、站東路環抱起的站前大道是重點，預計今年9月底迎來站東路完工通車，道路優化是正在進行式。

施工團隊鐵道局南工處表示，目前站東路闢建及整體工區施工的工程進度已超前，若持續維持工程進展速度，站東路可望在9月底順利完工，屆時高雄車站區兩側將有配對單行的站西路及站東路環抱車站，為位居高雄火車站區域的核心大眾運輸節點，提供更高品質的交通服務。

林欽榮說，去年在交通部鐵道局與市府團隊聯手擘畫下，將原本耗時6個月工期的中博拆橋工程，縮短為9天內完成，大幅降低周邊交通衝擊，有效減少市民通勤不便，目前高雄車站以臨時站西路為主要出入口，過往中山、博愛路肩負著高雄市區南北向21%交通運量，透過交通局及警察局的智慧管控，維持原有行車效率及道路服務水準，對於未來的「高雄車站南北端中山路及博愛路永久路型」，市府團隊秉持科學、效能原則，與鐵道局南工處討論，研議增加一線慢車道，將站區兩側的環抱型道路由原本單向二線快車道，拓寛規畫為三線道，以利機車族直接行駛站東路及站西路，便利整個站區交通。

已回歸城市中軸線的高雄願景館成為站區亮點，施工團隊這座80年老建物的耐震能力，決定增設38座隔震元件形成系統，整體可減少70%左右水平地震力。