壽山外地常發生遊客迷途 管理處曝小徑沒標示原因

高雄壽山海拔不高，距離高雄市區近，吸引登山遊客登山尋秘，但多條山路縱橫其中，常發生遊客失蹤事故；程姓台東遊客日前探訪壽山，誤入不起眼小徑，山中繞了多時才走出，他質疑部分路段告示牌不清，容易讓外地人陷入迷途；壽山國家自然公園管理處說，不刻意標示小徑，是希望民眾行走主要步道上，籲民眾登山以公告路線為主，避免在山區迷途。

壽山海拔約356公尺，屬於珊瑚礁岩地形，日據時期曾是日軍要塞，戰後國軍接管，山中留下不少軍事遺址；由於珊瑚礁地形曲折，山中不少岩壁、岩洞，加上多處秘境在網紅渲染下爆紅，成為遊客到高雄尋幽攬勝的最佳去處之一，但也因準備不足，頻傳遊客在山上迷途失蹤。

程姓民眾趁過年和好友攀登壽山，從壽山動物園進入，誤入不起眼小徑，沿途出現茶几、桌椅等人造設施，讓他以為走在正確步道中，但山路越走越隱密，才發現可能走錯路，沿著原路折返，在山中繞了多時才走出。

程男說，雖然壽山有立路線標示牌，但許多小徑與正常步道路幅相近，容易讓人誤以為也是登山步道，卻未見其他道路標誌或提醒；他當天看著山友走入小徑，原以為條條道路都能通，沒想到不僅走錯路，還差點受困在裡面。

資深廖姓山友透露，除管理處規畫的步道外，許多路徑都是歷年山友自行開闢走出來，如果不熟悉山況，很容易迷失在山裡；即使他天天爬山，也只敢走正常的登山路線，怕誤入小徑反而需要外人救援。

去年7月，已是登山老手的陳姓婦人，在下山途中迷失方向急著打電話求援，消防局派出卅多人接力上山，隔天才在遠離木棧道的山區找到陳婦，順利將她救援下山；今年1月也有兩名年輕遊客，下午4時上山前往「少女峰」，因不熟路況而迷路，深夜才由警消護送下山。

據消防局統計，前年接獲壽山失聯救援共有11件，去年也有8件，多是為了探尋網紅口中的「秘境」，誤入不起眼小徑而迷失方向；壽山國家自然公園管理處初估，壽山各類小徑至少數十條，通往哪裡有時連巡山員都摸不著頭緒。

壽山國家自然公園管理處副處長洪啟源說，壽山有一半範圍屬於軍事管制區，偏離主要步道的小徑，不是通到禁區，不然就是走到陡峭懸崖邊；以最容易發生迷途的「少女峰」為例，地點就在軍事管制區內，不僅道路曲折、陡峭，天色昏暗容易寸步難行。