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澎湖元宵 全台最大水上「福龜」亮相吸睛

中央社 / 澎湖縣13日電

澎湖「2022外垵元宵」系列活動，15日晚登場，3層樓高的「福龜」主燈，昨晚完成充氣並試燈光秀，與外垵漁火相輝映，驚艷港區，元宵節慶最為吸睛。

澎湖縣政府所舉辦的「2022外垵元宵」燈光創意展演活動，15日至20日連續6天在西嶼外垵盛大舉行，外垵溫王宮、社區與港區，街道妝點燈火燈籠高高掛，除了有乞龜、水舞、光雕秀、漁船漁火外，將有全台最大的水上福龜燈光秀展演與首場澎湖煙火秀，比過年還熱鬧。

縣府旅遊處表示，今年元宵的「福龜」主燈，長約14公尺，高8公尺，是全台最大的一隻，昨天在港區完成充氣，並順利試點燈光，15日元宵節當晚將點亮漁火舉行「福龜入港，平安歸來」向神明祈願後，由縣長賴峰偉等人共同點燈後，揭開為期6天的元宵系列活動。

旅遊處表示，水上福龜燈光秀每晚7時至10時30分，每30分鐘展演一次水上福龜燈光秀，在15和20日的開、閉幕還有10分鐘的璀璨煙火秀，邀民眾一起來體驗美麗澎湖元宵節慶的精采魅力。

縣府表示，配合防疫，民眾元宵期間前往出遊的民眾，能保持安全社交距離，並確實佩戴好口罩，做好自身防疫措施，共同守護美麗的澎湖。

澎湖 元宵節 煙火秀

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