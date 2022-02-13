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台中高雄空品比一比 白喬茵：盧秀燕真的不是開芭樂票

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中1月PM2.5平均創新低，白喬茵呼籲高雄市府謀事在人，提積極改善空品政策。記者陳秋雲／攝影
台中1月PM2.5平均創新低，白喬茵呼籲高雄市府謀事在人，提積極改善空品政策。記者陳秋雲／攝影

根據環保署空品監測站資料顯示，今年1月台中市PM2.5平均濃度每立方公尺16.3微克，低於全國平均18.4微克，創下台中歷年同月新低紀錄。高雄市府前副發言人白喬茵在臉書貼文，台中市長盧秀燕3年前上任時，宣示力抗空汙真的不是芭樂票。對照高屏地區PM2.5每天不是橘就是紅，「謀事在人」，總不能都推給境外汙染或地形吧！

白喬茵說，她的女兒剛出生是過敏寶寶，最近她又開始抓皮膚，果然，高屏地區昨空氣品質「橘色」，甚至局部到達「紅色」。台中1月PM2.5平均創新低「而這頭的高雄呢？」總不能每次都推給境外汙染物和地形吧？畢竟謀事在人，高雄市政府是不是更應該在能力所及的範圍內，更積極的處理空汙對市民的威脅？媽媽們只能弱弱地指望家中空氣清淨機夠力，減少孩子們的健康傷害，畢竟空氣無孔不入，很、可、怕。

台中市議員羅廷瑋則在臉書也問鄉親「這幾年，台中鄉親有沒有覺得空氣紅爆的次數變少了！」他說，除了老天爺幫忙，市府和全體市民共同努力。今年氣候條件不錯，加上中捷通車效應、爭取二行程機車汰換減量計畫、補助電動機車提升等眾多因素，都締造好空氣的原因。

他指出，高雄空氣品質就不容樂觀了，環保署不但發布「橘色提醒」等級，甚至預警短時間部分地區可能達到紅色警示。正值台灣燈會期間，他只能請台中鄉親務必提醒在南部工作、就學或觀光的親友，盡量減少戶外活動，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，環保署更建議留在室內，避免外出。

PM2.5 台中市 環保署

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