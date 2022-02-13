快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中正體育場變身計畫 打造高雄版高架公園

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
中正體育場將進行大改造，工程將把田徑場看台區降低，增加穿透性與植栽、步道，打造高雄版「高架公園」。記者林巧璉／攝影
中正體育場將進行大改造，工程將把田徑場看台區降低，增加穿透性與植栽、步道，打造高雄版「高架公園」。記者林巧璉／攝影

高市府將改造中正運動場，預計打掉三分之一的看台區，以開放空間，加入植栽綠意，打造高雄版「高架公園」（high line park）。捷運局攜手運發局、工務局，整建中正體育場，年底將推出O9技擊館站聯開案。

位於高市苓雅區的中正運動場、技擊館過去是區運會、全國運動會等賽事用地，隨高雄世運主場館的啟用，中正運動場已不再擔負賽事場地的責任，極限運動場、籃球場、紅土網球場、田徑場等成為民眾、選手運動場地。

今年高雄軌道建設四線齊發，市府自籌總經費高達千億元，為找財源，捷運局力拚捷運聯合開發，全力朝TOD（大眾運輸導向型發展）方向，盤點事宜開發的捷運場站。

上月市府公開O10、Y18衛武營站聯開案，號召有志一同廠商。捷運局表示，下個目標則是O9技擊館站，預計在年底推出，基地在中正體育場西側，近2千坪土地，目前正著手都市計畫變更。

中正體育場就在中正交流道旁，也是不少外來客第一眼看到高雄的「門戶」，運發局長侯尊堯說，高雄的門戶不能那麼封閉，改造計畫將打開中正體育場，讓技擊館站和衛武營站串連，未來看台區將變身成高架公園，如紐約高架公園般成為城市的驕傲，民眾到這裡來休憩活動，也能有寬廣視野眺望高雄正在轉變的美景。

市議員黃捷表示，中正運動場是許多市民運動的地方，改造和聯開都要保留運動基地的主軸，未來透過一樓店舖，活絡運動產業。開放式的廣場、空間則能讓更多民眾親近此地，將來能舉辦周末市集。另外也應考量停車空間，改善目前路邊停車的狀況。

高架公園（high line）位於紐約曼哈頓，每年吸引眾多遊客到訪。原本是條運送肉品、食品原料的高架鐵道，後來因美國貨運轉以公路為主，高架公園的肉品運送鐵道式微、停駛，當地居民1999年發動改造運動，讓它免於被拆除命運，許多藝術品在當地陳列，民宅牆面有創意塗鴉成為特色。

捷運 體育 衛武營

延伸閱讀

免預約 高雄65歲以上長輩持通知單14日開打疫苗

高雄鼎金白骨身份找到了！ 初步判斷是輕生

只剩一個月 高雄農地工廠還有千餘家尚未申請納管

高雄砂石車司機隱匿苗栗、台中足跡 最高恐遭罰30萬

相關新聞

高雄鬧區舊公寓地下室長年受淹水苦 住戶好憂心

高雄左營區文自路一處4樓連棟公寓，屋齡40餘年，疑似地下水位高，地下室長期積淹水超過1公尺，居民除擔心引發登革熱，也怕長...

野生山茶正夯 屏東林管處推廣林下經濟預計5月開課

林務局屏東林區管理處去年起委託林試所六龜研究中心培育六龜山茶苗木，期望吸引青農返鄉培育在地野生山茶，預計開放以2公頃爲限...

屏東縣霧台神山瀑布推森林浴遊程 還能認識原民文化

屏東縣霧台鄉神山瀑布前年劃定自然人文生態景觀區，進入瀑布區由部落導覽人員帶領，霧台鄉公所與高雄師範大學理學院院長洪振方、科學教育暨環境教育研究所合作發現，神山瀑布周邊濕度高，形成的負離子容易讓人體吸收，公所推動神山森林浴遊程，來此享受山林芬多精，也能認識魯凱族文化，遊程預計3月推出，2月下旬開始預約。

高雄空汙又成選戰話題 環保局：各項對策有發揮效果

每到秋冬季節，南部空汙壓力上升，有意投入高雄市左楠區市議員選戰的前高市府副發言人白喬茵說，最近高雄沉浸在台灣燈會歡愉氣氛...

貪圖一公里方便 遊客擅闖藤枝道路工區將開罰

林務局屏東林區管理處目前封鎖高雄市桃源區藤枝聯外道路18公里至18.4公里進行復建工程，沒想到近期有遊客直接攀爬3公尺高...

壽山外地常發生遊客迷途 管理處曝小徑沒標示原因

高雄壽山海拔不高，距離高雄市區近，吸引登山遊客登山尋秘，但多條山路縱橫其中，常發生遊客失蹤事故；程姓台東遊客日前探訪壽山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。