中正體育場變身計畫 打造高雄版高架公園

高市府將改造中正運動場，預計打掉三分之一的看台區，以開放空間，加入植栽綠意，打造高雄版「高架公園」（high line park）。捷運局攜手運發局、工務局，整建中正體育場，年底將推出O9技擊館站聯開案。

位於高市苓雅區的中正運動場、技擊館過去是區運會、全國運動會等賽事用地，隨高雄世運主場館的啟用，中正運動場已不再擔負賽事場地的責任，極限運動場、籃球場、紅土網球場、田徑場等成為民眾、選手運動場地。

今年高雄軌道建設四線齊發，市府自籌總經費高達千億元，為找財源，捷運局力拚捷運聯合開發，全力朝TOD（大眾運輸導向型發展）方向，盤點事宜開發的捷運場站。

上月市府公開O10、Y18衛武營站聯開案，號召有志一同廠商。捷運局表示，下個目標則是O9技擊館站，預計在年底推出，基地在中正體育場西側，近2千坪土地，目前正著手都市計畫變更。

中正體育場就在中正交流道旁，也是不少外來客第一眼看到高雄的「門戶」，運發局長侯尊堯說，高雄的門戶不能那麼封閉，改造計畫將打開中正體育場，讓技擊館站和衛武營站串連，未來看台區將變身成高架公園，如紐約高架公園般成為城市的驕傲，民眾到這裡來休憩活動，也能有寬廣視野眺望高雄正在轉變的美景。

市議員黃捷表示，中正運動場是許多市民運動的地方，改造和聯開都要保留運動基地的主軸，未來透過一樓店舖，活絡運動產業。開放式的廣場、空間則能讓更多民眾親近此地，將來能舉辦周末市集。另外也應考量停車空間，改善目前路邊停車的狀況。

高架公園（high line）位於紐約曼哈頓，每年吸引眾多遊客到訪。原本是條運送肉品、食品原料的高架鐵道，後來因美國貨運轉以公路為主，高架公園的肉品運送鐵道式微、停駛，當地居民1999年發動改造運動，讓它免於被拆除命運，許多藝術品在當地陳列，民宅牆面有創意塗鴉成為特色。