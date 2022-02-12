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免預約 高雄65歲以上長輩持通知單14日開打疫苗

中央社 / 高雄12日電

高雄市陳其邁今天說，高雄市65歲以上、原住民55歲以上長輩第3劑疫苗接種，由區公所發放通知，在14日起依通知時間地點，帶相關文件前往接種，有接送需要者可向區公所連繫。

陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上表示，持續開設社區疫苗接種站。15日到16日在捷運美麗島站提供高端疫苗接種，17日則提供BNT疫苗；18日在大東文化藝術中心也有提供BNT、高端疫苗。民眾需上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，且打完就送「大吉虎爺小提燈」。

此外，為擴大接種，陳其邁說，明天在高科大旗津校區、旗津朝龍宮、美濃國中大禮堂都有社區接種站，請之前有接獲區公所通知單或已預約民眾攜帶健保卡、黃卡前往接種。

他指出，高雄市65歲以上、原住民55歲以上長輩第3劑疫苗接種，會由區公所發放通知，請民眾在14日起依通知時間地點，帶健保卡、身分證、黃卡、通知單、疫苗接種評估及意願書前往接種，有接送需要者也可向區公所連繫。

陳其邁提醒，有民眾詢問，學生自主健康管理期間可不可以進入校園，答案是「不可以」，因為自主健康管理期間仍有感染風險，所以不得返校。

他進一步表示，目前確診個案中有些屬於接觸傳染，希望大家在公共空間，尤其在室內密閉空間，一定要戴口罩、保持社交距離，並要勤洗手、要消毒。

另外，台灣港務公司也發布新聞稿指出，透過電話及社群平台告知港區相關人員疫苗接種訊息及施打意願；港務公司於11、12日在高雄港36號碼頭、第3及第5貨櫃中心之間增設大型疫苗接種站，兩天共計接種827人次。

高端疫苗 陳其邁 高雄市

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