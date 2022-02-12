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「莫迷」衝屏東2施打站 每場次提高千人仍搶光

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東火車站莫德納速打站今天一早湧現施打人潮，上午8時起發號碼排，600個名額很快發光，緊急追加200個號碼牌也立刻發完。圖／屏東縣政府提供
屏東火車站莫德納速打站今天一早湧現施打人潮，上午8時起發號碼排，600個名額很快發光，緊急追加200個號碼牌也立刻發完。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府今、明兩天在屏東、潮州火車站開設莫德納疫苗速打站，不分劑次，隨到隨打，潮州鎮10日出現3例確診後，民眾施打意願明顯提高，原訂每場次600個名額，無法消化排隊人潮，甚至有人清晨5時前往場等侯，縣衛生局決定調增為每場次1000人，但晚到者還是打不到，衛生局只能抱歉請他們「明天儘早！」。

衛生局12、13日分別在屏東、潮州火車站開設莫德納苗速打站，採隨到隨打，時間分上午場8時30分至11時30分、下午場1時30分至4時。每場次提供600個名額，卻消化不了排長龍的人潮，有人清晨5時就來排隊，晚到者要等逾1小時才打到。

屏東火車站速打站一早湧現施打人潮，衛生局上午8時起發號碼排，600個名額一下子就發光，緊急追加200個號碼牌也立刻發完，隊伍一度超過300公尺，有人上午來排隊時發現已沒有名額，乾脆提早排隊搶下午的名額；衛生局說，本來就有很多等待的「莫粉」潮州鎮10日出現3例確診後，民眾施打意願明顯提高。

住屏東市的吳姓男子是打追加劑，他笑說，今天來排隊的幾乎都是「莫粉」，好不容易等到莫德納可能開打，怎能錯過，心想人一定多，開打2小時前就到屏東火車站等，發現已來了百餘人，搶打比預期熱烈。

衛生局 屏東縣政府 莫德納疫苗

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