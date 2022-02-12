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逛屏東熱博聽迪士尼交響樂 遊客宛如置身樂園

中央社 / 屏東縣12日電

屏東熱帶農業博覽會今年打造迪士尼彩稻田，活動吹起迪士尼主題風，接連舉辦3場「迪士尼交響音樂會」，耳邊響起經典樂曲，讓遊客宛如置身樂園中。

屏東副縣長吳麗雪致詞指出，透過熱博場域，把屏東精良的農業設施、產品、休閒農場介紹給大眾了解，自開幕以來，也已經突破百萬人次參觀。

屏東熱博今年取得台灣華特迪士尼公司授權，將奇妙仙子、三眼怪、小格魯特、古古與草鴞5個經典角色，以綠、黃、黑色稻苗種出來，展期至2月28日。

活動期間更吹起迪士尼主題風，在今明兩天邀請到知名指揮家張詠佑，帶領屏東縣交響樂團30名樂手，演出阿拉丁、獅子王、小美人魚、米老鼠進行曲、冰雪奇緣、風中奇緣等迪士尼經典樂曲。

阿拉丁的歌曲「A whole new world」音樂一下，讓迪士尼粉絲聽得如痴如醉，李姓民眾受訪表示，自己非常喜愛迪士尼，打算蒐集全球的迪士尼樂園，目前已經去過日本、上海、香港，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還無法出國，特地從台南到屏東聽音樂會，有置身樂園的感覺。

除了屏東縣交響樂團的演出，2月20日也會由屏東在地的南榮國中管樂團及屏大附小弦樂團演出迪士尼樂曲，縣府歡迎喜愛迪士尼的大小朋友們，一定要來屏東熱博共渡浪漫古典樂聲饗宴。

屏東縣府提醒，因應疫情防疫需要，熱博活動期間進行人流管制，入園區採實聯制、遊客需全程配戴口罩、測量體溫、消毒手部，園內不可邊走邊吃，需在設有隔板的飲食專區用餐，呼籲大家共同遵守防疫措施。

屏東縣 迪士尼 交響樂團

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