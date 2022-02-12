招手邀金門遊 縣府跨海到台北推老兵召集令

金門老兵召集令活動今年邁入第5年，幾乎每年都吸引許多老兵返金，今日縣府受陸軍官校專修班校友會邀請，特別跨海到台北參加陸軍官校專修班年會暨新春聯誼餐會，推介老兵召集令活動，陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍公開宣佈將推「周周遊金門」，要號召校友來金門觀光。

今天特別跨海參加推介的金門縣政府參議陳金增表示，陸軍官校專修班到金門服役的比例相當多，校友們都很關心金門，因此特別來推介說明今年老兵召集令將於10月15日起舉辦，讓大家能及早規劃返金旅遊行程。

縣府觀光處表示，蔣成龍理事長於1月份專程到金門拜會觀光處長丁健剛，蔣成龍感謝金門縣政府對老兵的關懷，用活動溫暖老兵的心，也與丁健剛達成共識，規劃校友週週出團返金旅遊，一起帶動金門觀光。

在今天的活動中，蔣成龍也宣佈已經規劃完成、同時也號召校友週週出發遊金門，8人成團，首發團就訂在明天。

丁健剛表示，近年來觀光處積極到老兵社團活動舉辦推介，讓老兵感受到金門縣府滿滿的誠意，吸引到很多人參與老兵召集令活動，同時也讓老兵更有回家的感覺。