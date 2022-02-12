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招手邀金門遊 縣府跨海到台北推老兵召集令

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍日前特別到金門拜會觀光處長丁健剛，蔣成龍感謝金門縣政府對老兵的關懷。圖／縣府提供
陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍日前特別到金門拜會觀光處長丁健剛，蔣成龍感謝金門縣政府對老兵的關懷。圖／縣府提供

金門老兵召集令活動今年邁入第5年，幾乎每年都吸引許多老兵返金，今日縣府受陸軍官校專修班校友會邀請，特別跨海到台北參加陸軍官校專修班年會暨新春聯誼餐會，推介老兵召集令活動，陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍公開宣佈將推「周周遊金門」，要號召校友來金門觀光。

今天特別跨海參加推介的金門縣政府參議陳金增表示，陸軍官校專修班到金門服役的比例相當多，校友們都很關心金門，因此特別來推介說明今年老兵召集令將於10月15日起舉辦，讓大家能及早規劃返金旅遊行程。

縣府觀光處表示，蔣成龍理事長於1月份專程到金門拜會觀光處長丁健剛，蔣成龍感謝金門縣政府對老兵的關懷，用活動溫暖老兵的心，也與丁健剛達成共識，規劃校友週週出團返金旅遊，一起帶動金門觀光。

在今天的活動中，蔣成龍也宣佈已經規劃完成、同時也號召校友週週出發遊金門，8人成團，首發團就訂在明天。

丁健剛表示，近年來觀光處積極到老兵社團活動舉辦推介，讓老兵感受到金門縣府滿滿的誠意，吸引到很多人參與老兵召集令活動，同時也讓老兵更有回家的感覺。

觀光處表示，今年老兵召集令活動將於10月15日至12月15日舉辦，系列活動包含九宮任務獲好禮、支援烈嶼師動員令、親友津津樂道、就是邀再來、民防自衛隊迎賓閱兵、軍事據點選美等6項。此外，也推出常年性老兵返金旅遊推廣活動，包含據點升旗活動、「獅山徵砲友」砲操體驗、老兵年會在金門、秘境軍事據點回訪等4項。各項活動細節將陸續公佈。

金門老兵召集令活動每年都吸引許多老兵返金參與。記者蔡家蓁／攝影
金門老兵召集令活動每年都吸引許多老兵返金參與。記者蔡家蓁／攝影
金門老兵召集令活動今年邁入第5年，幾乎每年都吸引許多老兵返金參與。記者蔡家蓁／攝影
金門老兵召集令活動今年邁入第5年，幾乎每年都吸引許多老兵返金參與。記者蔡家蓁／攝影

老兵 金門 陸軍

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