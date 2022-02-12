招手邀金門遊 縣府跨海到台北推老兵召集令
金門老兵召集令活動今年邁入第5年，幾乎每年都吸引許多老兵返金，今日縣府受陸軍官校專修班校友會邀請，特別跨海到台北參加陸軍官校專修班年會暨新春聯誼餐會，推介老兵召集令活動，陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍公開宣佈將推「周周遊金門」，要號召校友來金門觀光。
今天特別跨海參加推介的金門縣政府參議陳金增表示，陸軍官校專修班到金門服役的比例相當多，校友們都很關心金門，因此特別來推介說明今年老兵召集令將於10月15日起舉辦，讓大家能及早規劃返金旅遊行程。
縣府觀光處表示，蔣成龍理事長於1月份專程到金門拜會觀光處長丁健剛，蔣成龍感謝金門縣政府對老兵的關懷，用活動溫暖老兵的心，也與丁健剛達成共識，規劃校友週週出團返金旅遊，一起帶動金門觀光。
在今天的活動中，蔣成龍也宣佈已經規劃完成、同時也號召校友週週出發遊金門，8人成團，首發團就訂在明天。
丁健剛表示，近年來觀光處積極到老兵社團活動舉辦推介，讓老兵感受到金門縣府滿滿的誠意，吸引到很多人參與老兵召集令活動，同時也讓老兵更有回家的感覺。
觀光處表示，今年老兵召集令活動將於10月15日至12月15日舉辦，系列活動包含九宮任務獲好禮、支援烈嶼師動員令、親友津津樂道、就是邀再來、民防自衛隊迎賓閱兵、軍事據點選美等6項。此外，也推出常年性老兵返金旅遊推廣活動，包含據點升旗活動、「獅山徵砲友」砲操體驗、老兵年會在金門、秘境軍事據點回訪等4項。各項活動細節將陸續公佈。
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