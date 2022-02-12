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人間國寶在金門 莊西勢翁水千傳習計畫啟動

中央社 / 金門縣12日電

19名熱愛傳統建築修復的學員，今天依循古禮向金門「人間國寶」莊西勢和翁水千行拜師禮，展開近半年的土水、大木作保存技術傳習課程，共同留存並發揚金門傳統建築維護技術。

拜師儀式在金門文化園區博學館舉行，學員向2名國寶三鞠躬後，由學員代表奉茶、行禮，完成簡單儀式。金門縣文化局副局長洪蘋萱致詞表示，感佩2名技術保存者畢生的成就，也勉勵學員珍惜傳習課程，未來能為金門古蹟、歷史建築的修復作出貢獻。

19名學員中，有5人從台灣跨海來金「取經」。來自台南的陳頤侖已擁有傳統泥作和瓦作2張匠師執照，他告訴記者，金門傳統建築保存較為完善，傳建修復的精髓在金門，所以來金門「以工代訓」，一方面參加課程，同時也參與古厝修復工作。陳頤侖的妻子蔡淑美也「夫唱婦隨」，前來學習。

金門本地營造業第2代、27歲的陳亮宇受訪表示，因為參與老家修復，看到從幾近倒塌毀壞到修復成美麗的古厝，激起更深入學習傳統建築修復技術和知識的動力。此外，金門在地小木作師傅李錫福也來當學員學習大木作，並將在課程中授課。

同為85歲的莊西勢與翁水千，共同在民國105年獲得文化部「重要保存技術及保存者」（俗稱「人間國寶」）殊榮，106年並成為第2屆金門文化獎得主。他們受訪表示，很高興看到這麼多人學習傳統建築修復，願意傾囊相授。

莊西勢擅長尺寸規劃、砌牆鋪地、抹壁蓋瓦、作脊等土水、瓦作技術，專司宮廟、祠堂及一般傳統民宅；翁水千專精於宗祠、宮廟、傳統宅第的大木匠師，兼做小木作，對於空間規劃設計及寸白禁忌尤為熟稔。

國立台灣師範大學東亞學系教授江柏煒表示，文化部文化資產局啟動「重要土水修造技術（瓦作）莊西勢保存者及重要大木作技術翁水千保存者傳習計畫」，由他和國立金門大學建築學系教授劉華嶽共同主持，除邀請2名國寶授課指導外，執行團隊包括莊水盛、陳榮文、李榮利、李錫福、詹智匡、陳成基、林志斌、翁沂杰等熟悉傳統建築營造和地方文史的工作者。

江柏煒表示，瓦作和大木作傳習課程時數分別規劃為320小時，共同學科課程20小時，每個工項須接受320個小時的學科與術科操作課程。整個傳習時間從2月中旬至6月底，實作課程將以文化園區及古寧頭北山頹屋2處場域進行。

金門 歷史建築

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