解決岡山嘉興里遇雨必淹問題 五甲尾滯洪池將完工

高雄市岡山區嘉興里五甲尾滯洪池興建工程近期完工，預計滯洪量未來可達60萬噸，預計可有效解決地方多年來的淹水問題，目前高雄市水利局持續建置太陽能光電板，每年可以供應674萬度電力，預計今年5月前完工。

岡山區嘉興里、潭底里、台上里、為隨里、嘉峰里等地區每逢強降雨必淹水，當地民眾淹到怕，戶戶門口都設立擋水閘門，沙包也是颱風季常備品，高市水利局為解決當地淹水問題，2020年起進行五甲尾滯洪池興建工程。

立委邱志偉服務處指出，由於五甲尾滯洪池用地涉及許多私人土地，邱志偉爭取水利署補助徵收土地經費及全額補助工程經費後才能順利動工，該滯洪池工程位於岡山區嘉興里土庫排水與五甲尾排水匯流處，占地12.5公頃，環繞滯洪池的環湖步道達1.2公里。

水利署表示，五甲尾滯洪池興建總經費8.31億元，其中用地徵收費用達6.76億元，興建經費1.55億元，水利署補助7成經費，工程在前年動工後，今年1月已經完工，工程另增加測溢流堰、出流箱涵、五甲尾抽水站聯通箱涵等工程，目前滯洪池也在建置面積達4600平方公尺的太陽能光電板，預計每年可供應674萬度電力。

邱志偉、經濟部水利署、高雄市水利局、市議員高閔琳及市議員參選人陳慶鴻等人今天到場會勘，有里長反映步道未完全連通，民眾上廁所的需求也需要解決，水利局現場表示會再協調。