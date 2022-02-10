影／屏東洋蔥、芒果因怪天氣減產 可可也無法倖免

可可是熱帶果樹，很適合在溫度總是多一度的屏東生長，原本種植檳榔的農民，因台灣人嚼食檳榔習慣改變而改種可可樹，可可面積已成長至200至300公頃，農民製作巧克力更享譽國際，頻頻在世界巧克力大賽中奪牌，被譽為「台灣之光」，但屏東今年氣候異常，冬天氣溫時而驟降、時而驟升，繼結果期的洋蔥出現病害、芒果酥花，可可著果率也降低，可能減產三至四成。

近日因疫情緊張，指揮中心禁止民意代表跑行程，立委莊瑞雄下鄉關心屏東的農漁產業，他說，受極端氣候的影響，國境之南的洋蔥、芒果、可可陸續傳出災損，目前洋蔥已經確認符合天然災害救助，農委會也已公告；芒果酥花問題也獲得農委會重視，密切注意1個月內延遲性的災害，結果可可也傳出因氣候因素導致產量減少的狀況。

莊瑞雄今天會勘時，屏東可可農反映今年的可可著果率奇低，主要是冬季異常氣候造成，可能減產三至四成；莊瑞雄隨即致電農糧署，要求盡快啟動先期的天然災害救助機制，派員勘查可可受損情況，多少補貼農民損失，別讓這些為國爭光的可可農，血本無歸。