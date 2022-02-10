東琉線交通船遭爆有「代駕」 航港局怒：若屬實將開罰

有民眾在地方社團臉書上爆料，指屏東縣東港往返小琉球的「東琉線」交通船，竟在海上航行時讓不知名人士學習駕船，還一邊嬉鬧，不顧客安危，引發熱議。對此，交通部航港局強調，已派專人赴現場調閱資料徹底了解，若確認屬實將依相關規定裁罰處分，最重可收回船員服務手冊3個月到5年。

航港局表示，近日網路流傳有關東港至小琉球航線的客船業者「泰富國際輪船股份有限公司」所屬客船，於航行中疑似非由船員操作航行情形一案，已立即要求泰富輪船公司說明，並提供相關事證資料供專人調查了解，若確有違規事宜，將依規定裁罰處分。

航港局表示，為維護船舶及航行安全，依規定船上需配置足夠的合格船員才可以開航，船長職責為操作船舶航行並指揮全船船員維護船舶安全，其他船員則須依相關因應佈署執行航運業務，且不得冒名頂替執行職務。

航港局說，有關泰富輪船公司疑似非船員操作航行情形，泰富輪船公司雖已先於2月9日向航港局辦理該船員卸職處分，不過後續仍會盡速完成調查，如果因為船員值勤航行運務不當影響航行安全，則依船員法及相關規定裁處。

航港局表示，確保航行安全為客船開航首要條件，向來要求國內所有客船業者必須強化內部稽核管理制度，客船航行中不得有非船員進入駕駛艙內恐影響航行安全，或由非合格船員代理執行職務，後續將派員加強現場查核，以維護保障乘船旅客安全。