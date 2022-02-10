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明天就是開學日 金門各校加強防疫迎接學童返校

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
各鄉鎮清潔隊近日深入校園，針對教室與遊樂設施進行清消。圖／校方提供
各鄉鎮清潔隊近日深入校園，針對教室與遊樂設施進行清消。圖／校方提供

長達21天的寒假即將結束，明（11）日就是開學日金門縣各級學校都嚴陣以待，近日陸續完備各校防疫措施，喜迎學童返校；教育處長黃雅芬特別感謝各鄉鎮公所協助入校進行大規模清消，也請各校加強防疫措施、遵守教育部防疫指引，讓家長放心，學童也能安心上課。

縣府教育處表示，開學前就已先請各校召開防疫小組會議，研議校(園)內防疫措施，加強物資盤點並落實防疫相關執行作為，運用網頁、社群平臺、e-mail等方式，宣導家長及師生遵守相關防疫警戒措施，加強學習場域及相關設施設備清消等防疫措施。

為了加強防疫，也請家長主動關心子女學生的身體健康，上學前先量測體溫，如出現發燒或呼吸道症狀者，應在家休息避免外出。

教育處也提醒，目前教育部所公布的防疫管理指引重點，包括學校落實入校（園）前師生體溫量測（額溫<37.5℃；耳溫<38℃）、手部清消及監測健康狀況。並規定各校師生除用餐、飲水外，應全程佩戴口罩並維持社交距離。另，每日定期針對教室、各學習場域及相關盥洗等常用空間進行衛生清潔及消毒。

而學校的體育課，應全程佩戴口罩，但從事運動時，如師生無呼吸道相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，得不佩戴口罩（不特定對象係指校內學生與學校工作人員等以外之人員）。

教育處也說明，師生在進行歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類之課程及教學活動，可以不戴口罩，但於課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩，並加強環境消毒。

另，學校辦理集會活動 (含課程、活動及訓練等)，應採實聯制、體溫量測、全程佩戴口罩及環境清消，並維持社交距離。學生用餐期間，應維持用餐環境通風良好，不限隔板或1.5公尺間距；並禁止交談；用餐完畢落實桌面清潔及消毒。

明天就是開學日，各鄉鎮清潔隊深入校園協助清消。圖／校方提供
明天就是開學日，各鄉鎮清潔隊深入校園協助清消。圖／校方提供
明天就是開學日，金門各校加強防疫措施迎接學童返校，圖為學校老師協助教室清消。圖／校方提供
明天就是開學日，金門各校加強防疫措施迎接學童返校，圖為學校老師協助教室清消。圖／校方提供

教育部 開學日 金門

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