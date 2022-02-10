台灣好行全國評鑑 金門郵輪式公車連7年奪冠

金門縣政府今天指出，交通部觀光局2021年「台灣好行」評鑑出爐，縣府及公共車船管理處分別蟬聯郵輪式推動單位組第1名及客運業者組第1名，公共車船管理處更是連續7年奪冠。

金門縣政府發布新聞稿表示，金門縣公共車船管理處連續7年（2015年至2021年）勇奪客運單位第1名，推動單位的金門縣政府則是連續5年（2017年至2021年）獲得推動單位首獎。

頒獎典禮今天在觀光局台北旅服中心舉辦，由交通部觀光局副局長周廷彰頒獎，金門縣由觀光處長丁健剛及公共車船管理處長吳志偉代表領獎。

丁健剛接受媒體訪問時表示，金門「台灣好行」近年來有許多創新及便民作為，例如車內中英日韓4語影音導覽系統、使用低地板油電的低碳及無障礙車隊、車上免費無線網路（Wifi）、線上訂位劃位系統及專屬CI企業識別標誌的車體塗裝、站牌設計等，提升路線附加價值及旅客搭乘意願，建立起更友善交通旅遊服務。

因應未來金門大橋通車，丁健剛指出，「台灣好行」金門線會持續推動打造獨一無二的「台灣好行金門品牌」，歡迎旅客多加使用。

金門縣政府觀光處表示，金門觀光公車是在2013年12月加入「台灣好行」行列，名稱改為「台灣好行金門線」，目前有6條路線。

分別為A線—水頭翟山線、B線—古寧頭戰場線、C線—獅山民俗村線、D線—榕園太湖線、E線—風獅爺主題路線及F線—尋城趣文化小旅行主題路線，行駛路線概括金門主要觀光景點，讓遊客能夠欣賞古戰場風情、閩南歷史建築等特色。

觀光處指出，目前金門「台灣好行」共發行半日券、1日券、2日券等6種套票，半日券價格新台幣250元、1日券400元及2日券700元，除可於7-11及全家便利商店購買外，也可以透過線上購票訂位系統或車上以Line Pay付費。