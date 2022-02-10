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東琉線交通船船長嬉鬧影片惹議 航港局：徹查違者開罰

聯合報 / 記者林巧璉潘欣中／高雄即時報導
泰富航運東琉線交通船。圖／取自東琉之翼泰富航運臉書
泰富航運東琉線交通船。圖／取自東琉之翼泰富航運臉書

地方社團臉書一則東琉線交通船的船長室嬉鬧影片引發熱議，影片中握著方向盤的人說，「5度，5度，哈如果再偏5度」，另一人回應：「就往大鵬灣去了，欸！要偏了！」網友說，這是船長開船還是找代駕？被拍攝的業者為泰富輪公司，泰富輪表示，初步調查確認當時開船的人確實是船長，目前先將船長調離，後續將進行嚴格調查。航港局也要求業者提供監視器畫面備查，如有違規事宜，將依規定裁罰處分。

東琉線是往返屏東東港小琉球交通船，船公司泰富輪表示，經初步調查並調閱船長室監視器後，確認當時是船長開船，影像中對話是船長親自示範的過程，明天也將公開駕駛室錄影自清，因此事件影響公司形象大，不排除要對網路上帶風向的假帳號等不當貼文、留言提告妨害名譽。目前已將船長調離單位，公司將進行嚴格調查，討論懲處，另外也將訂定船長駕駛室的進出規則，避免誇張情形再度上演。

航港局今表示，近日網路流傳有關東港至小琉球航線客船業者「泰富國際輪船股份有限公司」所屬客船，在航行中疑似非由船員操作航行情形，目前已積極掌握近日泰富輪船公司相關事證資料，也派專人赴現場調閱資料、了解，如確認違規屬實，將依相關規定裁罰處分。

航港局強調，為維護船舶及航行安全，依規定船上需配置足夠的合格船員才能開航，船長職責為操作船舶航行並指揮全船船員維護船舶安全，其他船員則須依相關因應布署執行航運業務，且不得冒名頂替執行職務。航港局將盡速完成調查，如因船員值勤航行運務不當影響航行安全，則依船員法及相關規定裁處。

航港局強調，客船航行中不得有非船員進入駕駛艙內，影響航行安全，或由非合格船員代理執行職務，後續將派員加強現場查核，以維護保障乘船旅客安全。

東琉線交通客船聯營處也發出聲明稿表示，對於此造成觀感不佳行為，本公司深感遺憾，並對於長久以來支持泰富、關心泰富的鄉親、民眾們表達十二萬分之歉意，我們將進行一系列的內部訓練並且接受相關單位之指導，我們一定會秉持最嚴謹的態度檢討策進。泰富航運長久以來均以最佳的服務品質贏得鄉親們的肯定與口碑，我們會一本初衷、更加努力，期盼親愛的朋友們繼續支持您最忠實的夥伴泰富航運。

東琉線交通客船聯營處聲明稿。圖／取自東琉線交通客船聯營處臉書
東琉線交通客船聯營處聲明稿。圖／取自東琉線交通客船聯營處臉書

航港局 小琉球 東港

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