響應大眾運輸低碳旅遊 澎湖好行獲肯定

在疫情籠罩下，澎湖縣政府去年推行的澎湖好行公車與媽宮北環線，分獲觀光局「績優單位」及「績優路線」獎項，未來將是遊客到澎湖觀光旅遊的最佳選項之一。

澎湖縣政府發布新聞表示，澎湖去年推行的澎湖好行公車與媽宮北環線，分獲觀光局「績優單位」及「績優路線」獎項，縣府旅遊處副處長劉美凡與車船處副處長麻麗真等人，代表接受觀光局長張鍚聰表揚。

縣府表示，澎湖好行是專為旅遊景點接駁設計的公車服務，提供不想自駕或想搭乘大眾運具輕鬆自在旅遊的最佳選擇，民國105年加入好行營運之列，推出媽宮北環線，由旅遊處專責行銷推廣、公共車船管理處負責好行公車營運，去年受疫情影響，澎湖好行仍持續推動，但一度暫停營運2個半月。

縣府指出，配合澎湖好行，推出有媽宮南環與北環線以及媽宮湖西線，其中媽宮北環線含有通梁古榕、漁翁島燈塔、大菓葉玄武岩柱、二崁聚落、小門鯨魚洞與跨海大橋景點有6處；媽宮湖西線則有龍門閉鎖陣地、林投貝殼教堂、南寮社區、菓葉灰窯，以及澎湖海洋地質公園中心5處新興觀光點，非常適合搭乘澎湖好行專車前往，也響應大眾運輸低碳旅遊。

縣府並指出，澎湖好行媽宮北環線首創隨車導遊上線服務、外語導覽解說隨車服務等服務，深獲遊客好評，未來仍持續推動。