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歡慶元宵 金湖舉辦天燈祈福開放130盞供民眾登記

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮長陳文顧展示寫好心願的天燈，希望疫情能趕快過去。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮長陳文顧展示寫好心願的天燈，希望疫情能趕快過去。圖／金湖鎮公所提供

元宵節天燈，是台灣不少地方的傳統文化特色。金湖鎮公所今天表示，將在2月20日晚間8點於新頭伍德宮廣場前盛大舉辦「2022點亮金湖天燈祈福活動」，金湖鎮公所將開放130盞天燈，供民眾登記施放，即日起至即日起至2月16日止可進行登記。

金湖鎮公所今年將開放130盞天燈，供有興趣的民眾登記施放，即日起至2月16日止，於上班時間至金湖鎮公所2樓社會課受理販售天燈，每盞燈收費180元，每人限購一盞(未滿18歲不能購買)，售完為止。

天燈活動報到時間為2月20日晚間19點30分，由活動當天憑收據向工作人員領取購買的天燈，施放天燈時間為2月20日晚間20點30分，並發放號碼牌排隊施放。如當日天候因素不佳，經考量後不得施放天燈，請購置天燈的民眾憑著收據，在上班時間至鎮公所2樓社會課辦理退費。如有疑問請洽332528轉222，社會課。

當日活動現場將劃設「天燈施放區」，該路段並實施交通管制，車輛禁止通行，敬請民眾配合現場員警之指揮。

金湖鎮長陳文顧表示，為發揚傳統文化，配合傳統節慶與新頭伍德宮一同舉辦施放天燈活動，將於2月20日晚間8點辦理「2022點亮金湖祈福遶境活動」，由於去年首度辦理施放天燈活動，深受鄉親肯定與支持，今年為歡度元宵節決定持續辦理。

陳文顧說，天燈的施放有闔家平安的象徵意義，更被認定有將心願上達天聽的作用，許多民眾更將祈福、許願的詞句寫在天燈上，將一年所想的願望，於農曆元宵節時候一起施放，尤其現全世界各地區均受新冠肺炎疫情延燒侵襲，藉由一盞盞天燈祈福與祝福，讓全世界的疫情趕快度過。

金湖鎮公所去年辦理施放天燈活動，大受好評，今年決定續辦。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮公所去年辦理施放天燈活動，大受好評，今年決定續辦。圖／金湖鎮公所提供
去年辦理施放天燈活動，不少民眾都在天燈上寫下心願。圖／金湖鎮公所提供
去年辦理施放天燈活動，不少民眾都在天燈上寫下心願。圖／金湖鎮公所提供

天燈 元宵節 疫情

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