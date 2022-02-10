歡慶元宵 金湖舉辦天燈祈福開放130盞供民眾登記

在元宵節放天燈，是台灣不少地方的傳統文化特色。金湖鎮公所今天表示，將在2月20日晚間8點於新頭伍德宮廣場前盛大舉辦「2022點亮金湖天燈祈福活動」，金湖鎮公所將開放130盞天燈，供民眾登記施放，即日起至即日起至2月16日止可進行登記。

金湖鎮公所今年將開放130盞天燈，供有興趣的民眾登記施放，即日起至2月16日止，於上班時間至金湖鎮公所2樓社會課受理販售天燈，每盞燈收費180元，每人限購一盞(未滿18歲不能購買)，售完為止。

天燈活動報到時間為2月20日晚間19點30分，由活動當天憑收據向工作人員領取購買的天燈，施放天燈時間為2月20日晚間20點30分，並發放號碼牌排隊施放。如當日天候因素不佳，經考量後不得施放天燈，請購置天燈的民眾憑著收據，在上班時間至鎮公所2樓社會課辦理退費。如有疑問請洽332528轉222，社會課。

當日活動現場將劃設「天燈施放區」，該路段並實施交通管制，車輛禁止通行，敬請民眾配合現場員警之指揮。

金湖鎮長陳文顧表示，為發揚傳統文化，配合傳統節慶與新頭伍德宮一同舉辦施放天燈活動，將於2月20日晚間8點辦理「2022點亮金湖祈福遶境活動」，由於去年首度辦理施放天燈活動，深受鄉親肯定與支持，今年為歡度元宵節決定持續辦理。