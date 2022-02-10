建商喊苦缺工缺料致延後交屋 消保協會籲中央重視

高雄一戶預售屋原定上月底交屋卻通知延後2年，且僅給消費者無息退款或等2年選項，建商喊苦稱是缺工缺料；消保協會籲內政部應重視相關情形，建商也不應將損失轉嫁客戶。

台灣消費者保護協會今天上午召開記者會指出，有民眾買了一戶原定今年1月31日交屋的預售屋，但去年8月底突然通知消費者要延後2年交屋，且通知書上僅給消費者2個選擇方案，方案一為無息退還已繳款項、方案二則為無條件等候2年，讓消費者氣得向消保官申訴，建商則強調是因缺工缺料不得已為之。

對此，遭指控建商中午發表聲明回應，作為已深耕高雄近30年公司，近年卻面對全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，導致原物料塞港、斷鏈等不可抗力因素，且國內全面性缺工缺料，才造成工期延宕，無法在時效內取得使用執照。

建商指出，消費者購買的預售屋為高雄較早期建案之一，因此會較早面對延期交屋窘境。公司秉持負責任態度坦然面對，不計成本全力趕工，期待仍能盡快順利交屋。面對極少數消費者需求，公司雖為缺工缺料大環境受害者，但也對無法一一滿足消費者需求致歉，造成不便之處，敬請海涵。

消費者謝姓婦人控訴，自己常常經過建案查看工程進度，但建商早在疫情爆發前進度就已經落後。雖然依據內政部「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，若受天災等不可抗力因素可以順延交屋期限。但有些建案缺工不是受天災影響，也不是受政府法令變更造成，缺工問題不該是建商卸責理由。

消費者保護協會則表示，預售屋延遲交屋，市場缺工缺料雖然已是常態，但以此案例子來看，建商手上其他建案也都延遲交屋，若延後2年交屋，建商就該給付違約金，政府立意良善制定法律應真正幫助消費者爭取權益。

消保協會也呼籲，內政部應重視預售屋延遲交屋情形，不應讓業者將損失轉嫁至消費者身上；各縣市主管機關也應主動稽查現有預售屋交屋情形，若有延遲情形者應主動輔導業者；業者則應有契約精神履約行事。若有消費者遇有類似糾紛，可盡速至台灣消保協會申訴。