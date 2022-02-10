屏東市消費券多商家不收 愛心媽媽發起捐券做公益
屏東市公所發放每人面額500元的「屏東市振興消費券」，但不少商家嫌麻煩不收，一群愛心媽媽串聯發起「捐屏東券做公益」，立委鍾佳濱媒合早午餐連鎖店與公益團體擴大辦理。
民進黨立委鍾佳濱媒合連鎖早午餐店麥味登公司與椰子園老人養護之家、屏東縣希望工程親師協進會、縣議員李世斌等合作促成民間發起公益活動，今天召開記者會宣傳。
屏東市公所發放面額500元「屏東市振興消費券」給約19.6萬名市民使用，但因接續著中央政府的振興5倍券，讓店家覺得還要去兌換現金麻煩，不少店家拒收。
有多名愛心媽媽在臉書（Facebook）上串聯提出「捐出屏東券做公益」的構想，目前已有數十人捐出，累積了5萬多元的消費券，卻又不知要捐給誰，鍾佳濱表示，他得知後接洽麥味登公司，讓民眾捐出的屏東券可以轉換成代用餐券，贈送經濟弱勢家庭使用。
麥味登公司代表說明，凡透過活動募到「屏東市振興消費券」500元，麥味登就會加碼捐贈50元，並將消費券轉換成小面額的餐飲抵用券，延長使用時間到6月底，提供募款團體分送給需要幫助的經濟弱勢家庭，抵用券可在屏東市博愛、崇蘭、民學家3麥味登店使用。
除此外，這次的活動也受理5倍券和現金的捐贈，只要捐贈5倍券或現金，每500元麥味登一樣加碼捐贈50元。
受理捐助消費券到3月底，受理窗口有鍾佳濱服務處、李世斌服務處、椰子園老人養護之家、屏東縣希望工程親師協進會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言