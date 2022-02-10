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屏東市消費券化身代用餐券 民代媒合公益團體將愛放大

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
立委鍾佳濱（中）媒合早午餐店與公益團體，不只讓民眾的善舉得以落實，透過廠商加碼與延長兌換期限，讓屏東券發揮更大的效益。圖／鍾佳濱服務處提供
立委鍾佳濱（中）媒合早午餐店與公益團體，不只讓民眾的善舉得以落實，透過廠商加碼與延長兌換期限，讓屏東券發揮更大的效益。圖／鍾佳濱服務處提供

屏東市公所發放每人面額500元振興消費券，有人在臉書串聯發起「捐屏東券做公益」，立委鍾佳濱得知多位愛心媽媽願捐出被店家婉謝的屏東券，卻又不知要捐給誰，今天媒合早午餐店與公益團體合作擴大辦理，不只讓民眾的善舉得以落實，透過廠商加碼與延長兌換期限，讓屏東券發揮更大的效益。連鎖早餐店麥味登也讓消費券轉換成代用餐券，送給經濟弱勢家庭。

鍾佳濱說，去年疫情期間營業受到最大衝擊的就是小店家，他曾召開多場線上記者會為他們爭取紓困，後續發放振興券時也呼籲政府要照顧到小店家；以小型加盟店為主的麥味登公司，當時也為小店家發聲，他才洽詢麥味登與熱心公益的椰子園老人養護之家、屏東縣希望工程親師協進會、縣議員李世斌等，合作促成民間發起的公益活動；民眾只要在3月底前透過椰子園老人養護之家指定的地點捐出屏東券，都會加碼換成麥味登餐點抵用券送給需要幫助的人。

麥味登公司表示，凡透過活動募到500元消費券，就會加碼捐贈50元，並將消費券轉換成小面額的餐飲抵用券，延長使用時間到6月底，提供募款團體分送給需要幫助的經濟弱勢家庭；抵用券可在屏東市博愛、崇蘭、民學三家麥味登店使用，讓需要幫助的朋友吃得飽也吃得健康。 椰子園老人養護之家董事長蘇政君說，該園長期提供老人送餐服務，累計送出90萬個便當，送餐里程數長達70萬多公里，義不容辭的參與。

受理捐助的窗口包括鍾佳濱服務處、李世斌議員服務處、椰子園老人養護之家、屏東縣希望工程親師協進會，鍾佳濱呼籲市民共襄盛舉，讓屏東市消費券不只振興在地經濟，也能夠轉作公益，照顧到更多需要幫助的人。

屏東縣 消費券 鍾佳濱

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