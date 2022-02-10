快訊

恐嚇信模樣曝光！ 李貴敏：勿把執政黨施政無能推在野黨

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

加強開學前防疫整備 高雄市3副市長視察校園

中央社 / 高雄10日電

高中以下學校即將開學，高雄市副市長史哲、林欽榮和羅達生今天上午分別前往3所國小視察校園防疫整備工作；高市教育局並宣布，各級學校只要有1名師生確診，就全校停課。

高中以下學校即將開學，高雄市政府全體總動員，展開各級學校的校園環境清消及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關防疫物資準備工作。高雄市副市長史哲、林欽榮和羅達生也在今天上午分別前往九如國小、成功國小和鳳翔國小視察校園防疫整備工作。

林欽榮在臉書貼文表示，由於12歲以下孩童尚未開放疫苗接種，對病毒尚無抵抗力，只要有1名小朋友感染，就可能引爆校園群聚，因此校方除提早於開學前3天展開相關作業，更加強清消作業頻率。

林欽榮也說，成功國小校長呂佳真告訴他，校園內已經進行到第2輪清消作業，也準備了足量的口罩、體溫計、隔板、酒精等防疫物資，並有經營藥局之熱心家長長期供應快篩試劑、口罩及酒精；開學後所有行政人員入校前也會完成自主快篩，確保個人及校園安全。

羅達生則在校長王光明引導下，仿照鳳翔國小學童上學路線，通過紅外線熱顯像儀篩檢，走訪教學區瞭解室內清消情形，各教室和健康中心防疫物資整備、學生用餐隔板與室內通風現況，及教師同仁進出校園自我健康管理站及大門口門禁管理等作為，並提醒學校務必落實各項防疫措施，提供安全無虞的校園學習環境，讓家長們放心。

教育局副局長黃盟惠也指出，一旦學校師生有匡列隔離情形，就會啟動載具及上網設備借用服務，建置達學堂、E-Game、教育百寶箱及教學快易通等平台，並結合教育部多項線上學習平台等外部資源，確保同學在停補課期間，依然可以學習不中斷。

高雄市政府教育局並在上午訊息表示，為加強校園防疫，各級學校只要有1名師生確診，就全校停課；且社團、營隊停止辦理跨校或跨縣市活動，開學典禮、班親會或家長座談會則採線上辦理。

教育局並持續要求學校落實防疫作為，包含工作人員儘速完成COVID-19疫苗3劑接種；具有COVID-19感染風險者不可入校；常接觸面（門把、水龍頭等）每2小時至少消毒1次；維持各學習場域及用餐環境通風；學校及幼兒園推動之課程及活動，採固定坐位、固定成員實施；用餐使用隔板；開冷氣對角處開窗至少15公分等。

高市府新聞稿也指出，已由環保局陸續針對全市300餘所國、高中以及小學進行校園及周邊環境徹底大清消，以確保校園內的防疫安全。

教育局 高雄市

延伸閱讀

中小學明開學！高雄市防疫升級1名師生確診即全校停課

1500台無人機今晚愛河灣首演 史哲請觀眾「扶好下巴」

台灣燈會周周有彩蛋 全台最大規模無人機展演明晚首演

大年初一光啟愛河灣 史哲：高雄團隊創造國際級作品

相關新聞

屏東市消費券化身代用餐券 民代媒合公益團體將愛放大

屏東市公所發放每人面額500元振興消費券，有人在臉書串聯發起「捐屏東券做公益」，立委鍾佳濱得知多位愛心媽媽願捐出被店家婉...

到監理站辦事不想等 高市所：避開這兩個時段

每個人都難免碰到需要到監理站洽公狀況，但冗長的等待時間，讓您避之唯恐不及？高雄市區監理所表示，選對洽公時段，可大幅節省洽...

年前一波退休 牽動高雄區長人事大搬風

高雄市鼓山區長林福成、民政局副局長陳淑芳等人今年1月16日屆齡退休，被認為是市府力量延伸的區長，近期將有一波「大搬風」，...

明天開學在即 高市校園防疫整備清消

全國中小學明天開學，高雄昨天傳出新增2名10多歲學生確診，高雄市府今天加緊腳步進行校園清消、防疫，教職員須遵守教育部打滿...

高雄意誠堂 20噸龜王遶境祈福

高雄意誠堂關帝廟「乞龜祈福平安節」農曆年初八登場，持續至元宵節後，廟宇內近百隻大小龜王接受信眾祈福，昨起20公噸電動龜王...

屏東書院整建 3月下旬開放

屏東書院創建於1815年，1988年被列為縣定古蹟，因年代已久，木造結構漏水，再不整修恐成危樓，縣府去年啟動屏東書院園區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。