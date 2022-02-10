加強開學前防疫整備 高雄市3副市長視察校園

高中以下學校即將開學，高雄市副市長史哲、林欽榮和羅達生今天上午分別前往3所國小視察校園防疫整備工作；高市教育局並宣布，各級學校只要有1名師生確診，就全校停課。

高中以下學校即將開學，高雄市政府全體總動員，展開各級學校的校園環境清消及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關防疫物資準備工作。高雄市副市長史哲、林欽榮和羅達生也在今天上午分別前往九如國小、成功國小和鳳翔國小視察校園防疫整備工作。

林欽榮在臉書貼文表示，由於12歲以下孩童尚未開放疫苗接種，對病毒尚無抵抗力，只要有1名小朋友感染，就可能引爆校園群聚，因此校方除提早於開學前3天展開相關作業，更加強清消作業頻率。

林欽榮也說，成功國小校長呂佳真告訴他，校園內已經進行到第2輪清消作業，也準備了足量的口罩、體溫計、隔板、酒精等防疫物資，並有經營藥局之熱心家長長期供應快篩試劑、口罩及酒精；開學後所有行政人員入校前也會完成自主快篩，確保個人及校園安全。

羅達生則在校長王光明引導下，仿照鳳翔國小學童上學路線，通過紅外線熱顯像儀篩檢，走訪教學區瞭解室內清消情形，各教室和健康中心防疫物資整備、學生用餐隔板與室內通風現況，及教師同仁進出校園自我健康管理站及大門口門禁管理等作為，並提醒學校務必落實各項防疫措施，提供安全無虞的校園學習環境，讓家長們放心。

教育局副局長黃盟惠也指出，一旦學校師生有匡列隔離情形，就會啟動載具及上網設備借用服務，建置達學堂、E-Game、教育百寶箱及教學快易通等平台，並結合教育部多項線上學習平台等外部資源，確保同學在停補課期間，依然可以學習不中斷。

高雄市政府教育局並在上午訊息表示，為加強校園防疫，各級學校只要有1名師生確診，就全校停課；且社團、營隊停止辦理跨校或跨縣市活動，開學典禮、班親會或家長座談會則採線上辦理。

教育局並持續要求學校落實防疫作為，包含工作人員儘速完成COVID-19疫苗3劑接種；具有COVID-19感染風險者不可入校；常接觸面（門把、水龍頭等）每2小時至少消毒1次；維持各學習場域及用餐環境通風；學校及幼兒園推動之課程及活動，採固定坐位、固定成員實施；用餐使用隔板；開冷氣對角處開窗至少15公分等。

高市府新聞稿也指出，已由環保局陸續針對全市300餘所國、高中以及小學進行校園及周邊環境徹底大清消，以確保校園內的防疫安全。