到監理站辦事不想等 高市所：避開這兩個時段

每個人都難免碰到需要到監理站洽公狀況，但冗長的等待時間，讓您避之唯恐不及？高雄市區監理所表示，選對洽公時段，可大幅節省洽公時間，根據統計，多數民眾都集中在早上11點過後和下午2點至4點間洽公，想要快速辦理業務，可盡量避開此時段。

根據監理機關「車駕籍異動櫃檯」平均等候時間統計資料，民眾洽辦時間大多集中在早上11時過後，和下午兩點到四點之間。如洽公遇這兩波尖峰期，就會等待較久。如果以周為單位，周尖峰為周一和周五，月尖峰則是每個月的月底。另外，連假前後和農曆年前等也都是洽公高峰日，只要避開特殊時間、節日，就能讓洽公時間更順暢。

高市所也提供另一快速撇步，部分業務可善用線上申辦管道，或在出門前先上監理服務網，查詢各監理機關「服務窗口等候人數」，聰明避開擁擠人潮的時段，就能節省寶貴時間。